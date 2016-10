Mange i Ballerup rammes af kontanthjælpsloft

Der har været talt meget om det kontanthjælpsloft, som regeringen netop har indført den 1. oktober. På mandagens kommunalbestyrelesmøde drøftede politikerne, hvad kommunen kan gøre for at hjælpe folk, der bliver ramt af loftet.

En opgørelse fra Ballerup Kommune viser, at 337 borgere i Ballerup Kommune rammes af loftet, der kraftigt beskærer udbetalingen af ydelser til mennesker på kontanthjælp. Især boligydelser rammes af det nye loft.

Ballerup Kommune vil nu, på baggrund af de nye regler, undersøge, hvad man kan gøre for at hjælpe de mennesker, der er berørt af loftet og især de mennesker, der risikerer at skulle forlade deres bolig.

Derfor skal det undersøges, om kommunen kan indrette en række midlertidige boliger, der som udgangspunkt kan minde om de boliger, som flygtningene indkvarteres i.

Nødberedskab

Der er meget begrænsede mulighed for at hjælpe, men der kan blandt andet indrettes midlertidige boliger i klubværelser i flygtningeboliger, bofællesskaber eller i private værelser.

Endelig kan man oprette mere permanente boliger i bofællesskaber eller man kan omdanne midlertidige flygtningeboliger til permanente små boliger.

Det er endnu uvist, hvor mange boliger man kan skaffe, ligesom de juridiske omstændigheder omkring indkvarteringen skal afklares.

Men kommunalbestyrelsen har nu godkendt, at man vil undersøge, hvorvidt det er muligt at oprette en slags ’nødberedskab’, hvis nogen af de 337 berørte i kommunen må forlade deres hjem.