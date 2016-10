Integrationspuljen skal nu ud at arbejde

Da budgettet for 2016 blev vedtaget, var det også en realitet, at Integrationsrådet skulle nedlægges. Integrationsindsatsen skulle spredes ud og være mere bredt forankret i foreninger og blandt borgere.

Men først nu, ti måneder senere, er de 188.000 kroner, som Integrationsrådet havde til rådighed blevet frigivet. Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde mandag aften.

Pengene skal først og fremmest anvendes til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket er, at midlerne skal være med til at understøtte igangsættelsen af aktiviteter, der kan køre videre af egen drift fremover.

Aktiviteten skal primært være rettet mod borgere i Ballerup Kommune, den skal fremme eller styrke borgernes kendskab til lokalområdet og skabe relationer, netværk eller nye fællesskaber. Endelig skal projektet kunne drives videre efter projektperioden udløb og må ikke have et kommercielt sigte.

Der er i øvrigt lagt op til, at den enkelte aktivitet skal planlægges af personer med forskellig kulturel baggrund og at den årlige udgift pr. ansøgning ikke kan overstige 50.000 kroner.

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog altså den nye pulje og udtrykte tilfredshed med, at puljen nu kan komme ud at arbejde blandt de lokale.

Ø stemte imod

Men tilfredsheden deles ikke af Enhedslisten, som stemte imod udmøntningen. Ikke fordi de er imod, at der afsættes penge til integrationsindsatsen, men fordi partiet er lodret uenige i proceduren op til denne beslutning.

»Vi synes hele processen med lukningen af Integrationsrådet og den efterfølgende ventetid har været skandaløs. Vi forstår ikke, at det skulle gå så stærkt med at lukke Integrationsrådet, når man efterfølgede har ventet ti måneder med at frigive pengene. Hvad sker der, hvis pengene ikke bliver brugt?,« sagde Ali Abbasi (Ø) på mødet.

Kåre Harder Olesen (V) glædede sig over, at der nu endelig er kommet nye boller på integrationssuppen.

»Det er rigtigt, at det har taget tid med at udmønte puljen. Men nu er vi endelig i gang, og så er det bare om at komme i gang med at søge om penge til projekter. Vi har valgt, at det er sådan integrationsindsatsen skal foregå og ikke som et råd. Pengene kan søges af borgere, foreninger og erhvervslivet til projekter der handler om integration. Det er den bedste måde at få integrationen til at fungere på,« sagde Kåre Harder Olesen, der altså ikke mødte den store applaus fra Enhedslisten.