Skiftedag i BSF: Ny formand vil samle klubben

I kølvandet på den dramatiske situation mellem forskellige dele af BSF, som Ballerup Bladet beskrev i sidste uge, blev der tirsdag aften afholdt generalforsamling i BSF.

Normalt er generalforsamlingerne en lidt søvnig forestilling med omkring 20 deltagere, men denne aften var der 208 stemmeberettigede tilstede, enten ved personligt fremmøde eller med fuldmagt. Der var ikke stole nok og mødet begyndte en time senere end planlagt på grund af de mange fremmødte.

Men dramaet stoppede ikke her. For fem ud af otte bestyrelsesmedlemmer valgte ikke at genopstille, deriblandt formand Rene Andersen og ungdomsformand Thomas Bo Rhymer. Derfor skulle der vælges det meste af en ny bestyrelse og altså også en ny formand.

BSF med hjertet

Valget som ny formand faldt på Simon Knudstrup, der er 21 år og har været en ildsjæl i klubben i de sidste fire år. Han har været koordinator, træner og på andre måder dybt involveret i klubben og har med egne ord BSF i hjertet.

»Det var ikke planlagt, at jeg skulle være formand, men det endte med det, fordi frontfigurerne stoppede. Der var andre kandidater, men af forskellige årsager ville de ikke stille op og så blev det mig. Men tanken om at være formand har da strejfet mig før,« siger Simon Knudstrup, der også var vidne til et helt ekstraordinært fremmøde.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det store fremmøde skyldtes den konflikt i samarbejdet, der eksisterer mellem BTA og BSF. Det bunder da i den sag, som I har beskrevet i Ballerup Bladet. Når der normalt kommer omkring 20 mennesker og der pludselig dukker mere end 200 op, så er det jo ikke for ingenting,« siger Simon Knudstrup. Hvad årsagen til den store afgang af bestyrelsesmedlemmer er, kan han dog ikke vide.

»Jeg tror, at især frontfigurerne har været så bebyrdet af arbejde, at de har valgt at stoppe. Men det kan jeg kun gætte på. Det er et stort pres og indimellem må man måske bare erkende, at det bliver for hårdt med de mange ting, folk også har i deres liv,« siger Simon Knudstrup.

BTA i fokus

Den nyvalgte formand vil især tage fat på samarbejdet mellem BSF og BTA. Han stiller sig generelt kritisk overfor samarbejdet, og selvom der er indgået en kontrakt og BTA som udgangspunkt forbliver i klubben, så vil der ske ændringer.

»Nu skal vi læse nogle kontrakter igennem og tage en snak med Anna og Daniel (ejere af BTA, red.) og finde ud af, hvordan samarbejdet skal fortsætte. Jeg tror som udgangspunkt, at BTA fortsætter, men det bliver ikke på samme måde, som det har kørt hidtil. Det har splittet klubben, og min opgave er at samle den, så alle dele af klubben, elite og bredde, drenge- og pigeafdeling bliver samlet. Den nye bestyrelse har fingeren på pulsen i klubben og vi lytter til, hvad medlemmerne siger. Der er et flertal, som vil have en ny måde at køre samarbejdet på. Så det lytter vi til,« siger Simon Knudstrup.

En samlet klub

»Jeg og den nye bestyrelse brænder for klubben. Vi vil samle alle dele af klubbens medlemmer og skabe et bredt samarbejde. Derfor er det også godt, at vi har fået en blandet bestyrelse med medlemmer fra både bredden og eliten, fra drenge- og pigeafdelingen. Det er erfarne folk, som jeg kan lære noget af og som kan tænke nye tanker,« siger Simon Knudstrup, som lægger op til en ny og anderledes kurs end den hidtidige bestyrelse.

»Men selvom vi måske har en anden tilgang til tingene end den gamle bestyrelse, så har vi et fint forhold til dem. Der er intet personligt i det her, selvom det måske godt kan se sådan ud efter den dramatiske tid,« pointerer han og fremhæver samtidig, at han ikke har nogen personlig følelser involveret i klubben, kun interesse.

»Jeg har ingen børn eller andre i klubben, som kan have betydning for, hvordan jeg agerer. Jeg er ganske ung og har kun mit hjerte til klubben og et ønske om at skabe en samlet klub. Derfor er jeg også glad for den erfarne og bredt sammensatte bestyrelse vi har fået,« siger den nyvalgte formand, som bor i Ballerup, har spillet i Ballerup IF og altså har beskæftiget sig med klubarbejde i BSF i årevis. Når han ikke er i klubben, arbejder han som pædagogmedhjælper i Gladsaxe Kommune.