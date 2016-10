Fremtidens Måløv blev afsløret

Måløv er en bydel, der i de senere år har udviklet en stærk egenart og en stærk selvforståelse samt et godt sammenhold. Det er samtidig en grøn by med masser af natur i ’baghaven’.

Nu har Ballerup Kommune valgt en udviklingsplan, der harmonerer med byens karakter og samtidig skal binde det lokale fællesskab og sammenhold endnu mere sammen.

Tirsdag blev det afsløret, at tegnestuen Tredje Natur vandt konkurrencen om fremtidens Måløv med deres projekt ’Måløvringen’, der er en udviklingsplan for Måløv Bymidte.

Sammen med JA JA Architects har Tredje Natur skabt det forslag, som dommerne mente skabte den bedste sammenhæng og de bedste udviklingsmuligheder for Måløv om fremtiden.

»Det har været en rigtig fin proces, og det var et enigt dommerudvalg, der pegede på Måløvringen. Forslaget fastholder kvaliteterne i Måløv Bymidte, men det udvider også området og skaber sammenhæng mellem de forskellige områder i Måløv, så der bliver en god ramme for udvikling af bylivet,« siger borgmester Jesper Würtzen (A), som har været medlem af dommerkomiteen.

Realistisk projekt

Projektet peger på pladsen foran Måløv Kulturhus, der skal være omdrejningspunktet for Måløv og med projekttitlen ’Kulturtorvet’ skal byens kultur- og handelskræfter bindes sammen og der skal skabes et nyt centralt omdrejningspunkt med identitet og liv.

»Det var vigtigt for os, at vinderprojektet var realistisk og realiserbart. Kulturtorvet er et godt bud på, hvor vi skal starte. Herefter kan ringen udvikle sig mere. I budgetforslaget 2017 og 2018 er der afsat penge til netop at gennemføre Kulturtorvet, sådan at vi snart er konkret i gang,« siger Jesper Würtzen.

Konkurrencen blev udskrevet i maj måned, hvor der var tre prækvalificerede forslag, der kæmpede om sejren. Vinderforslaget og de to andre bud kan ses i Måløv Kulturhus frem til den 21. oktober.

Se flere billeder på www.ballerupbladet.dk.