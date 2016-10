Kulturnat i Skovlunde

Selvom meget er sat på stand-by i Skovlunde, mens vi venter på at centret bliver solgt, er der stadig mange gode og stærke kræfter i byens forretninger, som ønsker at holde fanen højt og blive ved med at finde på nye ting.

Blandt disse er Marianne Steenberg, som er frivillig i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Skovlunde Center Syd. Hun har taget tovholdertjansen på et helt nyt tiltag i Skovlunde – nemlig en kulturnat, som hvis alt går vel skal være en tilbagevendende begivenhed fra i år.

Kulturnatten, som trods navnet mere bliver en kulturaften, kommer til at foregå på fredag den 7. oktober i hele Skovlunde Centret – altså både nord og syd.

»Betegnelsen Center Syd og Nord er historik, trods skiltning. Jo mere der sker og vi samarbejder i vores center – des mere viser vi over for borgerne, at vi er et center i vækst nu og i fremtiden.

Vi vil holde fast i traditionerne med alt fra julemandens besøg, fastelavn, dyrskue, loppemarkeder, fødselsdage, byfest med mere. Vi håber også, at kulturnatten vil blive en tradition,« siger Marianne Steenberg og understreger:

»Vi skal se muligheder frem for begrænsninger og udnytte vores torve og p-pladser.«

Forud for kulturnatten har Marianne været rundt og tale med de forretningsdrivende nord og syd for boulevarden – og har fået tilsagn fra dem alle om opbakning til kulturnatten, der dermed kan præsentere en hel by i festhumør med ekstra lange åbningstider og vilde rabatter i butikkerne på fredag.

Flot program

Kulturnatten i Skovlunde begynder klokken 16, hvor viceborgmester Lolan Ottesen byder velkommen i teltet ved Center Nord.

Frem til klokken 18 vil der være masser af sjove aktivteter for hele familien blandt andet film og tegnekonkurrence i kulturhuset, hoppeborg og besøg af brandbiler og -mænd fra Beredskab Øst. Musikalsk underholdning fra Ballerup Musikskole og Skovlunde Kirkes Ungdomskor.

Ligesom tryllekunstneren Robert vil gå rundt og trylle for folk, FDF Skovlunde stiller op med flødebollekast og Lions med tombola, mens Ballerup Wildhorse Linedancers holder workshop i Center Syd 18.30.

Klokken 20 går duoen ’Di2synger’ på scenen i Center Nord og sørger for at kulturnatten bliver rundet af med fed musik og sjove kostumer, inden der takkes af klokken 22. Man kan se det fulde program på facebooksiden ’Kulturnat i Skovlunde Centret’.