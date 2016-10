Da Emilie blev landets sejeste cykelpige

Da ni-årige Emilie fra 3.C på Skovlunde Skole Syd mødte onsdag morgen, vidste hun ikke, at hun ville få en helt speciel skoledag. Men det fik hun. Både for hende og for klassen blev det en dag, de sent glemmer.

Midt i dansktimen trådte deres klasselærer Signe Harup-Hansen og hele seks voksne mennesker med kameraer og mikrofoner ind i klassen for at fortælle en historie om Emilie.

Hun var nemlig blevet udvalgt af Cyklistforbundet blandt indsendte kandidater fra hele landet, som årets børnecyklist. Denne onsdag eftermiddag skulle hun have sin præmie overrakt, som bestod af et diplom, en t-shirt, en medalje og ikke mindst en ny cykel. Samtidig vandt hele klassen en tur på Jensens Bøfhus.

Jubelen var stor blandt klassekammeraterne, da de fik forklaret, hvorfor der pludselig stod en mindre horde af pressefolk i klassen. Især udsigten til en klassetur på restaurant og måske et billede i avisen eller på TV udløste glæde.

Entusiasmen var mere til at overse hos selve hovedpersonen, Emilie, der noget betuttet fik overrakt sin medalje og blev badet i blitzlys, kameralinser, kram og klapsalver fra de stolte klassekammerater.

Men efter at have sundet sig lidt over på den uventede opmærksomhed var det også en tydeligt stolt Emilie, der glædede sig over sin præmie.

Kunne ikke cykle

Baggrunden for, at det netop var Emilie, der blev udvalgt var, at hun for relativt kort tid siden slet ikke kunne cykle. Det havde forældrene afsløret til en skole-hjem samtale. Selvom Emilie faktisk øvede sig, så gik det ikke så godt. Hun synes, det var meget pinligt at fortælle, men da hun hørte om kampagnen ’Alle Børn Cykler’, som klassen deltog i, besluttede hun sig for at lære det.

I løbet af en uge lærte hun det og kunne glad fortælle, at nu hun kunne cykle.

Emilies historie blev valgt ud af klassen og sendt ind til Cyklistforbundets konkurrence om at blive ’Årets Børnecyklist’.

Her valgte de Emilies historie ud som en god og sød fortælling om kunsten at få børn til at cykle. Emilie blev valgt ud mellem tusindvis af brave cykelbørn og derfor måtte hun være centrum for stor opmærksomhed i en halv time en helt almindelig onsdag eftermiddag.

Selv tog hun virakken med ophøjet ro, også efter at hun havde sundet sig.

»Jeg blev meget glad men også overrasket. Jeg havde slet ikke regnet med at vinde. Men nu glæder jeg mig til at fortælle det til alle – og til at få min præmie. Jeg skal helt sikkert cykle meget på den. Hvor stor er cyklen egentlig?,« spørger Emilie journalisten snusfornuftigt, og jeg må svare, at det ved jeg ikke. Men det vil nok hun snart få at se.

I alt deltog 41 klasser fra Ballerup i cykelkampagnen mens altså 131.000 elever deltog på landsplan. De vil forhåbentlig også cykle til skole fremover, og måske kan nogle af dem møde Emilie, når hun kører til skole på sin nye cykel som Skovlundes nye cykelprinsesse.