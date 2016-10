Fra gymnasiet til konger af garderoben

Det begyndte egentlig bare med, at de tre gymnasiekammerater Lukas, Gustav og Wincentz fra Borupgaard Gymnasium ville gøre mænd lidt pænere. De ville sætte fokus på velklædthed og især på butterfly og slips. Derfor satte de sig ned i pauserne mellem matematik- og biologiopgaver og bryggede en ide sammen. De ville skabe et firma, der specialiserede sig i at levere lækre, flotte og ikke mindst spændende butterflys og slips af god kvalitet til de danske herrer.

Nu er der snart gået to år og de tre venner har for længst fået deres studenterhuer på. Men de er stadig virksomhedejere af virksomheden The Bow Tie Club og har gang i en blomstrende forretning, der i den grad har fået både vokseværk og fået de tre drenges ambitioner til at stige tilsvarende.

De bor alle tre stadig hjemme hos deres forældre. De har jobs, der betaler udgifteren mens de penge, som de tjener i virksomheden, ryger ned i den fælles kasse, så der kan investeres i fremtiden. For The Bow Tie Club er kommet for at blive og sælge butterflys, slips og efterhånden også mere til danske mænd og kvinder.

Ville skabe noget

Ballerup Bladet møder de tre unge forretningsfolk hjemme i Lukas Bredos forældres hus i Digterparken. Her er de tre iværksættere bænket i samtalekøkkenet, hvor de har lagt et udvalg af de farverige butterflys på bordet og med stor entusiasme fortæller om deres eventyr, der som så mange forretningseventyr begynder som en spæd ide og (måske) ender stort.

»Vi var alle enige om, at vi ville skabe noget. Der ligger sådan en forventning om, at man skal gå fra gymnasiet og ind på et studie, hvor man skal læse så man kan blive ansat et eller andet sted.

Men vi ville selv skabe noget. Vi var til en gallafest og der fik vi ideen. Vi skulle sælge slips og butterflys. Vi kan godt selv lide at klæde os pænt, så det var oplagt, at vi kastede os over at sælge den slags. Vi kunne relatere os til det. Det skulle være produkter til mænd, der ville klæde sig pænt. Ikke til kvinder eller børn,« siger Lukas Bredo med et smil.

Netop det med at sælge til kvinder, blev efterhånden relevant, men det vender vil tilbage til.

God kvalitet

I november 2014 begynde ideen at tage form. De oprettede en hjemmeside, fandt nogle leverandører af kvalitetsbeklædning og så gik ellers i gang med at sælge deres varer online. De vidste nemlig også, at de havde et es i ærmet.

»Vi vidste, at unge gerne vil give rigtig meget for gode ting. Hvis kvaliteten er i orden og det giver noget respekt, så er unge villige til at betale meget for det. Noget der ikke er en metervare fra H&M men noget, der er specielt. Så det var vigtigt for os, at vi kunne levere god kvalitet og en lækker indpakning, der skiller sig ud. Det skulle være noget vi selv ville have på og være stolte af at have på,« siger Wincentz Heim.

Mange af vennerne rynkede lidt på næsen af de tre ungersvende i begyndelsen og synes, at det var noget mærkeligt noget.

»Der var nogen der undrede sig over, at vi ikke bare ville have et job. Altså hvis vi ville tjene penge, så kunne vi da bare tage et job i Netto. Men det ville vi jo netop ikke. Vi ville skabe det hele fra bunden og leve med de afsavn, der kommer af at skulle bygge noget op. Men det er nok sådan en dansk ting,« siger Wincentz.

Reklamer på slips

Ingen af de tre kommer fra iværksætter-hjem, men de brændte for deres ide og efterhånden blev sortimentet udvidet.

I dag har de 80 forskellige butterflys og en række slips på lager og har desuden fået aftaler om at lave custom-slips, altså en slags ’’reklameslips’’ for Bagsværd Kostskole og flere er på vej.

»Vi solgte primært til private i begyndelsen, men efterhånden sælger vi også til erhvervskunder.

Og det er noget, vi skal satse endnu mere på. Netop den aftale med at levere custom-slips til kostskolen skal brede sig, så vi kan få andre virksomheder til at bestille dem,« siger Gustav Friis-Hansen.

Deres mål er med tiden at kunne klæde en mand godt på fra inderst til yderst.

Venner og forretning

Der er ingen tvivl om, at det er hårdt arbejde at banke en virksomhed op fra bunden. Men de tre har ilden og lysten og så supplerer de, efter eget udsagn, hinanden rigtig godt.

»Vi er venner, men vi har efterhånden også vænnet os til at tage venne-kasketten af og tage forretningskasketten på. Vi har hver vores force og hvert vores ansvarsområde. Men i sidste ende skal alle større beslutninger træffes i fællesskab. Det er vigtigt, så vi alle komme med vores input og er med på vognen,« siger Lukas Bredo, der arbejde som lærervikar for at betale regningerne.

Men målet er, at kunne leve godt af forretningen og det går bestemt fremad.

»Vi drømmer da om en fysisk butik en dag. Men vi har også udvidet sortimentet lidt. Vores satsning på erhvervskunder bliver kombineret med en ny kontakt til en fabrik i Kina, der kan levere blandt andet custom-slips til erhvervslivet. Men vi er også begyndt at sælge cremer til kvinder. Så det endte alligevel med, at vi også fik produkter til kvinder. Men fremtiden er indenfor vores erhvervssatsning, det er vi sikre på,« siger Lukas Bredo, som godt kan mærke, at vennerne ikke griner så meget mere.

»Vores venner kan nu godt se, at det vi havde gang i måske alligevel var alvorligt ment. De fleste synes faktisk, at det er sejt nok. Vi har også begået fejl, men vi lærer af det og fortsætter. Det er det, som kendetegner en succes, at man kører på og bliver ved med at tro på det, selvom man får modgang indimellem. Så vi tror fuldt og fast på det, og derfor tager vi heller ikke det med uddannelse så seriøst lige nu. Nu kører vi på og så må vi se, om der bliver tid til at tage en uddannelse,« siger Lukas Bredo og ser på de andre, der nikker bifaldende.

Koster fritiden

Under alle omstændigheder er det hårdt arbejde for de tre. Heldigvis har de stadig humøret og ydmygheden i behold og finder skam også tid til venner og kærester. Men stort set al fritid går med firmaet. Især Gustav bruger meget tid på The Bow Tie Club.

»Jeg har med lagerstyring og vores IT at gøre. Så der er hele tiden noget at lave. Men jeg synes, det er sjovt, og for mig er det jo ikke et job men en hobby, der så også bliver et job. Men det kræver meget tid,« siger Lukas, der arbejder som receptionist hos Socialdemokraterne på Christiansborg for at tjene til dagen og vejen.

Alle tre er dog indstillet på, at siden de nu har været i gang i to år, så skal det fortsætte. Målet er at skabe en god forretning, som de naturligvis kan leve af, men også brede sig og skabe en ny stil og smag for god påklædning for alle mænd i Danmark.

»Vi tror på dette her og hvis vi ville have stoppet, så skulle det have været for længe siden. Nu klør vi på, for vi tror på, at vi har fundet et hul i det fremtidige marked og den drøm forfølger vi,« siger Wincentz Heim, mens de andre bakker op.

Målet er sat og de tre glade gymnasiedrenge er på kort tid blevet til tre glade, men dedikerede forretningsmænd, der havde en passion og en ide og fik den udover rampen.