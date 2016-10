En lørdag i lyserødt

På lørdag den 8. oktober vil byer landet over blive pyntet festligt op med lyserøde bånd, flag og balloner. Det er nemlig tid til årets ’Lyserød Lørdag’, en dag hvor virksomheder, frivillige og foreninger går sammen for at støtte kampen mod brystkræft.

I Ballerup er der også lagt op til et hav af lyserøde aktiviteter. Både Centrumgaden, Ballerup Centret og biblioteket er med i Lyserød Lørdag, og der er fundet på mange kreative idéer til at skaffe penge til det gode formål.

Kunst og kager

I Centrumgaden vil Ballerup Bladet vanen tro pynte festligt op med alle de mange BH’er, som er blevet doneret til avisen i løbet af årene. For hver BH, der indleveres i kassen ved avisens indgangen i Centrumgaden 2A, sender vi fem kroner videre til Kræftens Bekæmpelse. Man kan stadig nå forbi med sine gamle BH’er i denne uge – vi samler ind til og med torsdag den 6. oktober.

Ud over at BH’er, balloner og flag vil flagre lystigt i gågaden, stiller lokalafdelingen af Kræftens Bekæmpelse også telte på op Kirketorvet, hvor man kan købe en masse forskellige ’Støt Brysterne’ varer og kunsthåndværk fra lokale kunstnere. Der vil også være salg af kaffe, te, saft og kage, som man kan nyde ved de opstillede borde i teltene. Og klokken 11.30 er der linedance.

Billeder på biblioteket

På Ballerup Bibliotek er der også lagt i ovnen til en hyggelig lørdag med både fotokonkurrence, livemusik og taler.

Arrangementet begynder klokken 10, hvor bandet Runway spiller. Klokken 11 holder kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen tale om kvindernes historie fra 40’erne til i dag.

Klokken 11.30 overtager borgmester Jesper Würtzen mikrofonen og kårer vinderen af en fotokonkurrence, der har kørt i september måned, som har handlet om at tage det bedste mor/kvinde-billede.

Bibliotekets café holder også åbent og sælger kaffe, kage og andet godt.

Kagebord i centret

Ballerup Centret er også hoppet med på den lyserøde bølge og pynter op i butikkerne, som kører forskellige lyserøde tilbud.

På Centertorvet sælger Føtex-bageren lyserøde kager, bandet ’Five Fat Fingers’ spiller på scenen, der er andedam for de mindste og Kræftens Bekæmpelses lokalforening har også her en stand, hvor der sælger forskellige ’Støt Brysterne’ ting.

På Søjletorvet er der kæmpe kagebord, hvor alle som har lyst, kan tage en kage med. Man kan købe billet til kagebordet og smage løs. Overskuddet går naturligvis til ’Støt Brysterne’ og kampen mod brystkræft.