Vincent vandt rolle i næste Afdeling Q-film

Flere end 1500 danskere har deltaget i Blockbusters konkurrencen om at få lov til at medvirke i den næste Afdeling Q-film. Den heldige vinder er netop blevet offentliggjort, og valget faldt på 22-årige Vincent Rygaard fra Ballerup, der nu kan se frem til at skulle spille sammen med stjerner som Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares.

Konkurrencen gik ud på, at deltagerne selv skulle optage små film, som så blev klippet sammen med scener fra nogle af de tidligere Afdeling Q-film.

Vincent havde sammen med en kammerat lavet en sjov lille film, hvor en nabo banker på hos hovedpersonen Carl Mørck, spillet af Nikolaj Lie Kaas, for at låne noget fars.

»Det var faktisk min kæreste, der opfordrede mig til at deltage i konkurrencen. Jeg lavede filmen sammen med min kammerat Nicklas, som både er instruktør og kameramand. Det var skide skægt og tog ti minutter hjemme i min mors have,« fortæller Vincent Rygaard, der er spændt på, hvad hans rolle i den kommende film bliver.

»Jeg ved jo intet om, hvad det kommer til at indebære, men jeg er åben over for det hele,« siger han glad.

Skuespil som hobby

Filmverdenen er nu heller ikke helt fremmed for Vincent.

»Min far er skuespiller og jeg har mange venner og bekendte i den verden, hvor jeg også selv har bevæget mig, siden jeg var barn. Da jeg var 12 spurgte en caster, som min far kender, om jeg ikke ville prøve kræfter med skuespillet. Det har så bare været en hobby for mig, og jeg har lavet forskellige småting i tidens løb. Men det er også en hobby, der er vokset gennem årene, så hvem ved – måske kunne jeg godt finde på at gå den vej på et tidspunkt,« siger han.

Hverdagen lige nu er mere præget af kedeldragt og motorolie, Vincent er nemlig autodidakt mekaniker og arbejder på det lille værksted ’Le Petit Garage’ i Jonstrup, der har specialiseret sig i klassiske franske biler.

Derfor vandt han

Hos juryen, der har valgt Vincent som vinder, er begejstringen stor. Producent på alle Afdeling Q-filmene, Louise Vesth, fra Zentropa, fortæller om valget:

»Vinderen, vi har valgt, har først og fremmest fået os til at grine, både på grund af hans originale idé, men også hans karakter og hans timing. Det hele har samlet set fungeret rigtig godt og er leveret med en sikker præstation.«

Idémanden bag konkurrencen, Blockbusters marketingchef Steffen Trannerup, var heller ikke i tvivl om, at Vincent var vinderen:

»Vi har set mange gode, sjove og alternative bud, men der var heller ingen tvivl hos os om, at Vincents bud var det bedste,« siger han.

Nu venter Vincent spændt på at mødes med folkene bag den kommende film og blive klogere på, hvad hans rolle bliver i projektet.

»Jeg er totalt ekstatisk over at have vundet. Det var bestemt ikke noget, jeg havde forventet. Jeg håbede selvfølgelig, for ellers deltager man jo ikke, men jeg er meget ydmyg omkring opgaven, der nu venter,« fortæller den unge skuespiller fra Ballerup.