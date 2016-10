Mila vandt igen

Tirsdag aften i sidste uge var der kampvalg i den socialdemokratiske partiforening. Tidligere formand, Claus Spaabæk, havde meldt sin afgang på grund af et ekstraordinært arbejdspres.

»Hvis jeg skal sidde som formand i Danmarks stærkeste socialdemokratiske partiforening, så vil jeg ikke gøre det halvt,« fortalte han og fortsatte:

»Derfor er det et godt tidspunkt at stoppe på, så en ny formand kan komme til og nå at sætte sig ind i tingene inden det kommende kommunalvalg til næste efterår.«

Den afgående formand havde selv peget på sin efterfølger; 43-årige Mila Kahrimanovic, tidligere formand for det nu nedlagte integrationsråd og nuværende formand for Ballerup Multikulturelle Forening (BMF).

Næstformand i Socialdemokratiet Ballerup, Hagen Ahlgren, fremsatte også sit kandidatur til formandsposten, og derfor var der kampvalg på partiforeningens ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 27. september.

En sikker vinder

Det blev dog Mila, der løb med hele 69 procent af stemmerne ved generalforsamlingen – og dermed sætter sig i front for Ballerups største partiforening her et lille år før der skal være kommunalvalg.

»Det er en dejlig følelse. Jeg er meget stolt og beæret over at være blevet valgt, men jeg er også helt klar over at det forpligter,« fortæller den nyvalgte formand og fortsætter:

»Det er noget af en udfordring at skulle afløse Claus, hold da op, jeg skal godt nok have spændt mine løbesko, for jeg synes virkelig, at han har været en dygtig formand. Det er et kæmpe skulderklap for mig, at Claus pegede på mig, og jeg er dybt taknemmelig for at han og Jan Ankler (tidligere formand, red.) står bag mig.«

Drosler ned andetsteds

Ud over at være meget aktiv i sin fritid arbejder Mila til daglig som tandklinikassistent i Tandlægehuset i Smørum og som sundhedsformidler i Sundhedshuset. Hun kom til Danmark for 22 år siden fra det tidligere Jugoslavien og har tre børn på henholdsvis 10 år, 18 år og 20 år.

Mila fortæller, at hun som ny formand for Socialdemokratiet i Ballerup vil se sig nødsaget til at drosle lidt ned på sine øvrige tillidsposter, men hun vil endnu ikke fortælle hvilke. Pt. sidder hun som formand i BMF samt medlem i Frivillighedsrådet og den lokale boligforening.

Med Mila på formandsposten, fortsætter Hagen Ahlgren som næstformand, mens nyt ansigt i bestyrelsen blev Frank Weinberger, som mange nok kender fra Ungdomskulturhuset Vognporten i Ballerup, hvor han er daglig leder.