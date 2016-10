Ballerup Bladet fik journalistisk pris

Det er ikke hver dag, vi modtager priser her på Ballerup Bladet, men ved uddelingen af Ugeavisernes Årspriser i sidste uge, måtte jeg en tur på podiet, da vi vandt bronze i kategorien ’feature’ for artiklen om kræftramte Christina Malmer, som blev bragt her i avisen for tre måneder siden.

Ugeavisernes Årspriser uddeles hvert år til lokale ugeaviser i hele landet. Der var i år rekordmange indstillinger – hele 122 bidrag har juryen gennemlæst og herefter har de udvalgt guld- sølv- og bronzevindere i fire kategorier: Årets nyhed, årets feature, årets redaktionelle idé og årets digitale tiltag.

Vi vidste allerede på forhånd, at vi var nomineret i kategorien ’årets feature’. Det var derfor med stor spænding, at vi drog til Kolding onsdag for at deltage i Ugeavisernes Årsseminar, som sluttede af med prisoverrækkelse – og altså en flot bronze til vores avis, Ballerup Bladet.

Nedbryder tabuer

»Modet til at stille de svære og måske også lidt klamme spørgsmål. Det mod har journalisten Mia Thomsen haft, da hun interviewede en 15-årig kræftramt pige. Det har givet detaljer, der er med til at nedbryde tabuer,« sagde juryformand Steen Hebsgaard i sin tale og fortsatte:

»Gennem artiklen bruger journalisten sig selv og sine egen indre dialog for at belyse et svært og hårdt emne. Det har gjort det til en usædvanligt velskrevet artikel, hvor vi kommer tæt på et usædvanligt menneske.«

Her i huset er vi naturligvis meget glade og stolte over den flotte pris, som allerede har fået en fin plads på væggen i redaktionen.