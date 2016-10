Måløv hoppede sig til medaljer

Laura Rahbek Pedersen fik sølvmedalje i Master Freestyle med en gennemarbejdet serie. Guldmedalje i Speed 30 sekunder, hvor hun tog 150 hop i sjippetorvet på 30 sekunder så venstre fod altså ramte gulvet 75 gange. Hun vandt sølvmedalje i tre minutters speed med 654 hop over sjippetorvet, hvor venstrefod altså ramte gulvet 327 gange.

De tre præstationer resulterede i at Laura Rahbek Pedersen sjippede sig til en titel som Danmarksmester i aldersgruppen under 11 år.

Ropeskippingteamet havde samlet set rigtig flotte resultater med hjem. I Fredericia opførte holdet sig som et forbilledligt team, pigerne og deres forældre bakkede konsekvent op om den holddeltager, der var på i konkurrencen, roste, klappede, krammede og hyggede sig. Samtidig med at de hjælper hinanden med at træne deres serier, speed og hjælper hinanden med opvarmningen. I de perioder hvor holdet ikke havde nogen deltagere på gulvet i konkurrencen kunne pigerne slet ikke lade sjippetorvene ligge, tværtimod der blev sjippet løs og pigerne hyggede sig sammen.