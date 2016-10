Tre point i det vestjyske

Vigtigheden af kampen gav sig også udslag i kvaliteten af selve kampen. Det blev aldrig en velspillet affære, men med hele seks scoringer en ganske seværdig affære.

BSF kom bedst fra start og styrede spillet fint. I det 27 minut spillede tilbagevendte Natasha Shirazi Tanya Arngrimsen fri foran mål og Tanya bragte BSF fortjent foran. Der skulle kun gå seks.minutter mere, så havde Tanya fordoblet scoringen til 2-0, hvilket også var stillingen da holdene gik til pausen.

Anden halvleg startede som den første sluttede. Et tændt BSF mandskab i den styrende rolle mod et fysisk stærkt Vardemandskab. I det 58 minut bragte Agnete Nielsen BSF på 3-0 på et flot langskud. Denne føring holdt kun to minutter, så fik hjemmeholdet reduceret til 1-3. Målet pressede BSF som fik nerver på. Det skulle blive endnu værre blot fire minutter senere, da Varde reducerede yderligere. Men Pernille Larsen satte tingene på plads, da hun sparkede bolden sikkert i mål til slutresultatet 4-2 og dermed tre meget vigtige point til BSF, der efter dagens opgør forsat indtager en flot femteplads i 3F ligaen og hele seks point foran nummer seks Odense.

Næste opgør er i Gryden mod Fortuna Hjørring på lørdag kl.14.15.