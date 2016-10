DF’s vilde krav

For det første må det være en regel, at man deltager i reelle forhandlinger og forslår rimelige krav, som ”har gang på jorden” og at de øvrige partier har en chance for at bringe ind i forhandlingerne – ligesom alle øvrige forslag. Desuden er vi Socialdemokrater glade og meget tilfredse med den meget fine budgetaftale for 2017, som vi nu har indgået med et andet ansvarligt parti her i Ballerup – nemlig Venstre.

Når DF forslår 28 flere årsværk (stillinger) alene på vores plejehjem, så er det helt vanvittigt, hvis de i virkeligheden mener syv årsværk. Det er altså et spil for galleriet.

Lone Madsen citeres for at sige, at ”rigtig mange (ældre) bliver udskrevet fra hospitalerne og er slet ikke færdigbehandlede”. Men hvis Lone Madsen talte sammen med hendes partimedlem Birgitte Dahl, som er medlem af Social- og Sundhedsudvalget, så ville hun vide, at vi i indeværende år, netop har taget denne opgave på os her i Ballerup kommune og etableret 16 nye og ekstra korttidspladser ved Parken, som netop kan varetage den opgave. Til dette har vi tilført området 7 millioner til ombygning og 7,5 millioner til drift, Lone Madsen.

Det kan undre at DF har en gruppeformand og politiker, der ikke følger med i sagerne og opgaverne på dette område, som hun skriver hun finder så vigtigt. Lone Madsen burde kende til dette, da det har været behandlet både i Social- og Sundhedsudvalget, i Økonomiudvalget (hvor Lone Madsen er medlem) – og i kommunalbestyrelsen.

Bare lige for at slå fast – både for Lone Madsen og de øvrige læsere af Ballerup Bladet, så har ældreområdet som er udfordret af demografien – hvilke betyder vi får flere ældre og dermed også flere opgaver – også i 2014, 2015 og 2016, fået tilført godt 20 millioner kroner.

Vi socialdemokrater er ansvarlige politikere for ALLE vores områder og ikke kun for en enkelt borgergruppe, som DF jo er kendt for at være.