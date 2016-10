Flertallet er hule i ryggen

Hertil kunne man naturligvis sige bedre sent end aldrig, men SF er fuldstændig enig med Enhedslisten i, at det er groft uanstændigt at vente over 10 måneder med at udmønte integrationspuljen. Vi er ligeledes enige med Enhedslisten i at hele processen omkring nedlæggelsen af Integrationsrådet ved årsskiftet var helt uacceptabel, hvilket vi allerede tidligere har påpeget her i bladet.

Det ville være passende hvis den ansvarlige politiker, viceborgmester Lolan Ottesen, nu redegjorde for syltningen af sagen her i bladet. Forløbet viser at Socialdemokraterne ikke er til at stole på, og vi vil opfordre til at man husker det, når krydset skal sættes til kommunevalget næste år.

Når SF efter næste kommunevalg igen er med i kommunalbestyrelsen vil vi arbejde for at integrationsarbejdet i kommunen opprioriteres.