Dejligt at til/frakørslen til Buerne og haveforeningerne er blevet forbedret – tak for det.

Når det er sagt, så er jeg skuffet over, at man ikke har benyttet lejligheden til at udvide cykelstien fra Hold-an Vej til Bueparken, i stedet for at plastre 1/3 kørebanen til med rødt ”asfalt”.

Endnu et lille pip. Det ville være dejligt, hvis kommunen kunne ’hjælpe’ de lodsejere, der bor på samme strækning og som endnu ikke har beskåret deres beplantning – lidt på vej.