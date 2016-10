Når nye ideer bliver til ny viden

Ofte er der en modsætning mellem de unge friske iværksættere, de såkaldte ’start-ups’ og de etablerede virksomheder, især de større og hæderkronede af slagsen. De anses ofte af de unge iværksættere som lidt tunge og en del af fortiden.

Men hvis man nu blander de to verdener, så de unge innovative hoveder inviteres indenfor i den store koncern og leverer nye ideer og friskhed mod at kunne nyde godt af den kapital og den viden, som koncernen sidder inde med, så kunne de sammen skabe noget helt nyt. Stadig som hver sin virksomhed, men tæt forbundet i et arbejdsfællesskab.

Det er tanken bag Trygs nye afdeling, ’The Camp’ som onsdag formiddag blev officielt indviet i koncernhovedkvarteret i Ballerup.

Her er en tidligere salgsafdeling blevet indrettet i samarbejde med Rainmaking Loft, der står bag det nye community og som har indrettet andre co-working spaces rundt om i Europa.

Her er det meningen at de unge virksomheder, primært indenfor tech, men med alle former for brancher og ikke kun med relation til forsikring og finans, skal sidde blandt og samarbejde med Trygs egne folk og skabe nye ideer og nye projekter, der kan være til gavn for begge parter.

Inspireret af Google

I den nye afdeling skal der være plads til 300 iværksættere i alt og der er allerede udlejet 120 skriveborde på første sal af ’The Camp’, hvor stueetagen også er indrettet til fælleslokale med spillemaskiner, lounge med 3D-printer og virtual reality-gear samt arbejdspladser. Samtidig er alt åbent, så der som udgangspunkt ikke er lukkede rum, men åben menings- og ideudveksling med sofaer og fritstående skriveborde, inspireret af eksempelvis Google og facebook, der netop har indrettet sig sådan i deres domiciler. Alt er holdt i skandinavisk lyst design og fungerer som en selvstændig ung og spændende afdeling midt i det store forsikringshus.

Sjovt og seriøst

»Målet er at skabe viden for Tryg og for de mange start-ups, der vælger at få deres plads her.

Det er især tech-virksomheder, der er i fokus, men alle grene indenfor tech er velkomne her. Indretningen er også speciel. Vi har plads til både det sjove og det seriøse, så der er kontorstole og borde på den ene etage og stueetagen er domineret af det store fællesrum med spillemaskiner og en masse andet gear. Det gør det både sjovt og seriøst at arbejde her,« siger Kristian Justesen, managing director i Rainmaking Loft, der har specialiseret sig i at udvikle den slags fælles arbejdspladser.

»Vi vil gerne give mulighed for nye iværksættere at komme helt tæt på det etablerede erhvervsliv og kombinere det bedste af de to verdener. Det er derfor helt perfekt, at Tryg har investeret i det her område. Målet er, at der både skal give gevinst for Tryg, der kan få set deres forretning på en ny og anderledes måde og iværksætter-virksomhederne, der nyder godt af at få en base midt i et stort erhvervsområde og en stor virksomhed,« siger Kristian Jusetesen, der pointerer, at en co-working space ikke er det samme som et kontorhotel som World Trade Center.

»Hos eksempelvis WTC lejer man et kontor og kan i realiteten passe sig selv inde bag døren. Det er intet galt i det koncept, men dette er noget andet og ret unikt, fordi samarbejdet mellem de to verdener pludselig er tæt forbundet,« siger Kristian Justesen, som fremhæver de mange fordele, som findes på stedet.

»Det er klart, at postnummeret er ikke Vesterbro eller Indre København, som mange start-ups gerne vil have som adresse. Men når de erfarer, at her er reelle forretningsmuligheder, tæt på offentlig transport, mulighed for at parkere og meget lækker natur lige udenfor døren, så vælger mange at sidde herude, siger Kristian Justesen.

Gode perspektiver

Også borgmester Jesper Würtzen (A) var med til indvielsen og kunne lide hvad han så.

»Jeg synes, det er super, at der er plads til den slags. Det er godt for en erhvervskommune som Ballerup, at der skabes sådanne nye og friske miljøer, nærmest lidt drengerøvs-agtigt midt i den ellers seriøse virksomhed. Men perspektiverne er også gode. For når de mange iværksættere kommer herud, så finder de ud af, at her er gode betingelser for at drive virksomhed, der er tæt på indfaldsveje, tæt på offentlig transport og rigtig mange andre muligheder, så er der en chance for, at de bliver i Ballerup, når de skal udvide deres forretning med egne lokaler,« siger Jesper Würtzen.