Politikere glæder sig over UCC-planer

Tidligere på året købte Ballerup Kommune det gamle UCC i Skovlunde. Kommunen gav 53 millioner kroner for det store hus, som skal indrettes til en masse forskellige ting. Nu er de konkrete planer for indflytningen, økonomien og ikke mindst indretningen ved at være på plads.

De meste markante indflytninger bliver, at Kasperskolen flytter ind ved det nye skoleårs begyndelse og at der etableres en række boliger til voksne med særlige behov samt et dagcenter. Dertil kommer en række andre flytninger som Jobcenter Ballerup og Ballerup Familiehus.

Løft til Skovlunde

Politikerne i kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i slutningen af september, at afsætte midlerne til ombygning og indflytning i budgettet for 2017 og 2018 og der fik planerne for UCC gode skudsmål med fra salens folkevalgte.

»Det er et løft for Skovlunde og for området, at vi nu får UCC-planerne på skinner. Det er også godt for udviklingen af bymidten i Skovlunde,« sagde Kåre Harder Olesen(V) på mødet.

Også borgmester Jesper Würtzen glædede sig over, at planerne nu bliver skudt i gang og glæder sig samtidig over, at prisen var så lav, da det giver muligheder for at spare på drift langt ud i fremtiden.

Millioner til ombygning

I det konkrete oplæg skal der bygges 33 boligenheder samt et dagcenter i bygningen.

Politikerne har afsat 29,5 millioner kroner i 2017 og 25,5 millioner kroner i 2018 til realiseringen af projektet. Det forudsætter, at kommunen sælger Familiehuset og at omkring 10 procent, altså 5,5 millioner kroner af ombygningsudgifterne, lånefinansieres af kommunens pulje til energibesparende foranstaltninger.

Ballerup Kommune har desuden ansøgt om adgang til det samlede UCC-projekt via den statslige effektiviseringspulje.

Under alle omstændigheder ser byens politikere – uanset politisk tilhørsforhold – frem til realiseringen af UCC-projektet i Skovlunde.