Konservative i Ballerup runder de første 100 år

I efteråret 1916, godt et halvt år efter Det Konservative Folkeparti blev stiftet fik partiet sin lokale afdeling i Ballerup. Navnet var dengang ’Ballerup Måløv Sognes Konservative Forening’ og blev stiftet i restaurant Palmehaven i Ballerup Kro. 70 personer var mødt op til den stiftende generalforsamling og alle endte med at melde sig ind i den nye forening. Siden er det gået op og ned for partiet, men i dag, 100 år efter, er partiet inde i en bølgedal. Men det giver ikke søvnløse nætter hos den nuværende formand for den konservative vælgerforening i Ballerup i dag, Lars Hjelmqvist. Tværtimod er der masser af optimisme at spore.

Klare mærkesager

»Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke har et medlem mere i kommunalbestyrelsen, og ville da også gerne have mere indflydelse, det vil alle partier jo gene have. Men vi har sat nogle mærker.

Det er vores mål at sætte nogle mærker og få mest mulig indflydelse. Men vi er også indstillet på at kæmpe for vores mærkesager og stå fast på dem så længe, det giver mening,« siger Lars Hjelmqvist.

De lokale konservative mærkesager handler især om erhvervspolitikken og boligpolitikken, hvor der skal være en bedre sammenhæng mellem folk der bor i kommunen og folk der arbejder i kommunen.

»Vi skal have flere, som arbejder i Ballerup til også at bo i kommunen. Især i de videnstunge jobs. I dag er det sådan at de fleste i de videnstunge jobs, hvor de tjener godt, pendler ud af kommunen efter arbejdstid og kører hjem i en anden kommune, hvor de betaler skat. Det er uholdbart og derfor skal vi også have flere attraktive boliger til den gruppe af mennesker. Det er måske den vigtigste sag for os op til valget næste år,« siger Lars Hjelmqvist.

Positiv stemning

Men selvom partier kun har Martin Jonassen i kommunalbestyrelsen og fem mandater i folketinget, så ser Lars Hjelmqvist positivt på fremtiden for sit parti.

»Der er en generel positiv stemning i partiet. Vi tror fuldt og fast på, at vi får en ekstra ind i kommunalbestyrelsen efter valget. Det handler om, at vi bliver gode til at fortælle om vores politik og står fast på vores mærkesager. Jeg tror ikke, at vælgerne gider for meget slingrekurs og derfor er det vigtigt, at vi markerer vores standpunkter og står fast, så længe det giver mening,« siger Lars Hjelmqvist, der stadig føler, at der er plads til partiet både lokalt og på landsplan.

»Der er langt flere konservative end man tror. Mange af vores mærkesager kan en del relatere sig til. Men derfor er det ikke sikkert, at de stemmer på os. Det har været vores problem, at vi måske ikke har været så synlige med vores politik. Partiet har været igennem flere lederskift og en masse dårlige sager, men vi har nu fået en ny og skarp leder, der brænder igennem på vores værdier. Lov og orden, økonomisk politik, Gud, konge og fædreland og den slags. Det er klart, at der er nogle partier, der giver os konkurrence på nogen af sagerne. Liberal Alliance på den økonomiske politik og Dansk Folkeparti på den nationale, men man har ikke monopol på noget i politik. Det er så vores opgave at differentiere os fra dem,« siger Lars Hjelmqvist, som kan glæde sig over et stabilt antal medlemmer af vælgerforeningen i Ballerup.

Intet aldersproblem

»Vi har nu 55 medlemmer af vælgerforeningen og det tal har ligget relativt stabilt de seneste 3-5 år. Når der har været et dyk, har det skyldtes, at vores medlemmer er døde. Men vi har ikke et aldersproblem, selvom mange tror, at Konservative er noget for gamle godsejere og Frederiksberg-fruer. For jeg undersøgte det, og det viste sig, at vores medlemmers gennemsnitsalder er 39 år. Det er jo ikke meget, men mange af dem er ikke synlige i offentligheden, fordi de har travlt med karriere og familie og den slags. Så bliver de mere aktive, når de træder ud af arbejdsmarkedet. Så det er en opgave at få nogle af de yngre medlemmer til at være mere aktive offentligt, for det viser tydeligt, at konservative er alle slags mennesker.

Både lønmodtagere og studerende og folk der bor i alment byggeri. Det er ikke kun gamle godsejere,« siger Lars Hjelmqvist, som ser frem til en spændende valgkamp for et livskraftigt parti, der stadig har optimismen i behold og hvis medlemmer alligevel ikke alle er på alder med partiet.