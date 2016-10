Kulturnat i Ballerup

For sjette år i træk har Ballerup Kirke med hjælp fra flere andre foreninger og frivillige stablet en flot og festlig kulturnat på benene i Ballerup. Ligesom tidligere år begynder natten med optog fra Ballerup Bibliotek til Kirketorvet klokken 15 på fredag den 14. oktober – og det er ganske gratis at være med.

I år er det historien om den berømte nonne og klosterleder Hildegard fra Bingen i Tyskland, der er omdrejningspunkt for den store skattejagt for børn, der begynder klokken 15.30 og fortsætter frem til 17.15. Her kan store som små løbende komme med på jagten, der begynder ved kirken, hvor børnene klædes ud i munketøj og udstyres med en lille pose, som de kan samle urter i. I kirken møder de blandt andre Hildegard og andre nonner samt en gammel munk.

Mad, musik og messe

På Kirketorvet er der fest på grund af det fine besøg af Hildegard. Der er musik, sang, bueskydning, fægtekamp og små værksteder, hvor bønene kan prøve kræfter med forskelligt håndværk. Man kan også få helstegt pattegris, kage og kaffe, så der er kræfter til at være med til skattejagt og fest.

Klokken 17.40 er der opvisning med en drabelig fægtekamp på pladsen, og klokken 18 er der koncert for både børn og voksne i kirken med middelaldergruppen Pøbel.

18.30 kan man opleve en stemningsfuld middelaldermesse med Hildegards musik og tekster – opført, som man gjorde det på Hildegards tid af Det Danske Hildegard Ensemble.

Som afslutning på aftenen kan man høre en spændende foredrag om Hildegard. Det er forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen, som fortæller om sine romaner ’Hildegard’ og ’Hildegard II’.