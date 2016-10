Komedien tager på tur

Carsten Eskelund og Geo har begge opbygget solid anerkendelse for deres bidrag til den danske comedy-scene, og i oktober måned tager de rundt i landet for at udvide deres eget lokalkendskab samt opdyrke og optræde med lokale talenter. I Ballerup hiver de således komikeren Nikolaj Wulff med på scenen.

Touren skal ses som en hyldest til Danmark og de mange særpræg hver by byder på. Udover at finde de sjoveste lokale komikere og give dem sceneplads, går de to komikere selv helt tæt på nærmiljøet og udvikler comedy-materiale skræddersyet til hvert sted. På den måde bliver det personligt for både Eskelund og Geo samt for publikum, der kommer til at se deres egen by med helt andre øjne.

Det bliver uden tvivl den mest lokale Comedy ZOO On Tour nogensinde i mødet med lokale talenter, som byens borgere måske ikke engang selv kender.

Billetter købes på www.baltoppenlive.dk.