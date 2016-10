Masser af sjov for børn i efterårsferien

Mandag den 17. oktober klokken 10-16 kombineres det bedste fra Minecraft med reglerne fra Hunger Games-serien på Ballerup Bibliotek i en nervepirrende og intens turnering i en alle-mod-alle overlevelseskamp med 12 deltagere ad gangen. Til sidst står én overlevende tilbage som vinder af Minecraft: Hunger Games.

Børn fra otte til femten år er velkomne og der vil være præmie til vinderen. Billetter kan købes på biblioteket og på bib.ballerup.dk.

For de kreative børn i alderen otte til tolv år er der masser af muligheder for at udfolde sig i kulturhusene i efterårsferien. Skovlunde Kulturhus er mandag den 17. oktober klokken 11-14 dedikeret til kreativ leg med de dygtige frivillige.

I Kulturhus Måløv kan man onsdag den 19. oktober fra klokken 10-13 skabe sit eget kunstværk i samarbejde med billedkunstneren Søren Parmo. De færdige kreationer får man selvfølgelig med hjem.

Begge arrangementer er gratis, men der skal bestilles billetter i kulturhusene eller på bib.ballerup.dk.

For de mindre børn bliver Peter Pedals 75 års fødselsdag fejret med en Peter Pedal-bogstavjagt for de seks til otteårige i hele efterårsferien, hvor man skal finde de gemte bogstaver og sætte dem rigtigt sammen. De heldige vinder en præmie.

Konkurrencen begynder lørdag den 15. oktober i Skovlunde, Måløv og Ballerup.