Apropos ’et højt problem’

Når man står midt på Stationsbroen og næsen vender mod Centerindgangen, er det de 3. sals høje træer i venstre side af Centrumgaden op ad Stationsgården – så hvordan kommer boligbebyggelsen Banetoften ind i billedet?

Svar fra kommunen:

Svar: I besvarelsen af dit læserbrev i sidste uge var jeg ikke opmærksom på højden af Centrumgadens træer ud for nr. 33 – 35. Og har derfor forholdt mig til de træer der står bag Centrumgadens pergola. Planen for træerne i selve Centrumgaden er på længere sigt at de klippes kasseformet (som ”stammehæk”) så de to og to danner en sammenhængende krone.

Jeg kan godt se, at træerne lige netop her er vokset væsentligt mere end de øvrige træer i gaden og fylder meget i forhold til formålet, og de vil blive beskåret efter løvfald.’

Steen Pedersen, centerchef for By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune.