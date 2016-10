Mere disciplin i skolen

Svaret er mere disciplin! Eleverne har simpelthen mistet respekten for lærerne. Men hvem har egentligt ansvaret for, at respekten omkring lærerne er forsvundet? Jeg mener, at det er samfundet der har ansvaret. Vi ser i stigende grad, at flere i vores samfund ingen respekt har for autoriteter.

Hvordan løser vi så problemet. Vi skal bestemt ikke tilbage til den sorte skole, men jeg mener godt, at vi kan bruge nogle fragmenter fra den tid. Da der den gang, var langt større respekt omkring lærergerningen.

Jeg mener også, at skolerne i samarbejde med, kommunen og forældrene skal udarbejde et sæt adfærdsregler som kan bruges af klasserne. Det kan f.eks. være, at man møder til tiden, følger med og er aktiv i timerne, aflevere sin mobil når man træder ind i klassen og ikke har kasket på.

Det kommer til, at kræve en seriøs indsats, men jeg er overbevist om, at det godt kan lykkes, at få det til, at fungere.