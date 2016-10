Synd for Skovlunde

Som barn af Skovlunde (vi flyttede hertil i 1963, og med forældre, der stadig er bosiddende i Skovlunde) berører det mig dybt, at se hvordan bydelen sygner hen.

Men kunne man forestille sig, at rykke centrum? Måske tænke i flere mindre midtpunkter? For eksempel mod det ældste center i byen, omkring stationen eller tidligere Skovlunde skole, her gerne med flere broer over togbanen, så det også appellerer til beboerne på Lundebjerggårdsvej.

Det ville samtidigt betyde ,at borgerne i Skovlunde nord fik flere indkøbsmuligheder i deres nærmiljø.

Når så ejeren af Skovlunde centret bliver til at snakke med, kunne man bygge det nuværende center om til boliger til børnefamilier og ældre. Gerne i den nuværende form, med terrasser foran boligerne og gang og cykelsti i den hyggelige smøge mellem husene fra Bybuen til Ballerup boulevard og Center Syd.