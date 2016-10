Strejkende Next-elever lukkede skolen

Der har været mange protester og utilfredse ytringer efter regeringen lancerede sin 2025-plan.

Blandt de sure er gymnasieeleverne, der er vrede over planerne om at beskære SU’en. For at blive hørt mest muligt nedlagde de HHX-studerende på NEXT i Ballerup arbejdet hele torsdagen, hvor de blokerede klasseværelserne, lavede protestbannere og forberedte den store demo på Rådhuspladen senere på dagen. Scenariet var næsten som i 1970’erne, men denne gang var eleverne, i modsætning til de politiske 70’ere, også udstyret med mobiltelefoner, Apple-computere, og designertøj.

Hele aktionen havde til formål at gøre opmærksom på nedskæringerne på SU’en, som elevene mener vil skævvride uddannelsessystemet.

Stort flertal for aktion

»Vi er imod 2025-planen og den beskæring af SU’en som regeringen planlægger. Derfor har vi lavet denne aktion, hvor vi ikke vil undervises. Vi samlede alle elever i går (onsdag., red) og fandt ud af, om der var opbakning. Nogen var imod, men de fleste var for protesten. Vi informerede også lærere og ledelse. Lærerne vil gerne undervise os, men jeg tror også, at de forstår vores protester,« siger Ahmad El-Achi, elev i 3.F og medarrangør af aktionen. De elever som var imod aktionen valgte enten at lave opgaver og lektier eller at blive hjemme.

Rundt om på gangene sad eleverne foran klasseværelserne for at forhindre eventuelle lærere i at komme ind og undervise. Stemningen var generelt afslappet og flere steder stod lærere og snakkede med eleverne, der dog ikke bare drev tiden væk og nød den ’gratis’ fridag.

»Mange elever laver opgaver og 3. g’erne hjælper 1.g’erne med deres ting. Vores opgaver skal jo laves alligevel, så vi kan ligeså godt bruge tiden på noget fornuftigt. Så forbereder vi os til at tage i samlet flok ind til Rådhuspladsen senere,« siger Helene Mørck Petersen, der går i 3.H og også sidder i hovedbestyrelsen i Landsorganisationen for Handelsskoleelever.

Demokrati i gang

Selvom der ikke bliver undevist, så foregår aktionen altså relativt velorganiseret og der bliver som nævnt både lavet opgaver og lektier. Det er der flere grunde til. En af dem er, at aktionen bliver tolereret af skolens ledelse, hvis tingene ikke udarter sig.

»Jeg kan ikke bifalde selve aktionen, men jeg synes det er fornuftigt, at eleverne tager stilling.

Det vi ser i dag er demokrati i gang og det synes jeg er godt. Vores elever tager stilling til deres samfund og til de ting, der sker omkring dem og det synes jeg er positivt. Så længe tingene ikke bliver misbrugt, så tager vi det som det er,« siger Dorthe Heide, rektor på HHX-afdelingen på NEXT.

En almindelig torsdag blev til en ret ualmindelig torsdag på NEXT i Ballerup og samtidig en dag, hvor eleverne gav deres mening til kende og lod demokratiet virke.