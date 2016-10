Endnu et hold politikadetter på vej

Sidste år var en flok unge i alderen 12-14 år en del af det tværkommunale samarbejde ’Projekt politikadet’ hvor de fik en uge som mini-politifolk. Målet var at lære de unge, som var i farezonen for at ryge ud af skolen og ind i en kriminel løbebane, tillid til myndigheder, respekt for andre og for samfundets værdier og fastholde dem i uddannelse og skole.

Projektet fik tidligere i år Den Kriminalpræventive Pris 2016 og nu er et nyt kuld unge udset til at være de næste politikadetter.

Rollemodeller

I alt er 15 unge drenge og piger udset som velegnede til projektet, der skal i gang i uge 47. I alt ti unge i 6.-7. klasse skal konkret deltage i forløbet, der begynder med en uge i ’uniform’ som politikadet og efterfølges af en række sociale tiltag, der skal bringe de unge ud af deres såkaldte ’risikoadfærd’.

»Vi skal have ti unge med i projektet. Ud af dem er fire piger og det er første gang, at vi har piger med. Udover at de skal være en uge i politikadet-uniformen, så vil vi involvere dem i lokalområdet efterfølgende med en række tiltag, hvor de skal tage ansvar for deres lokalområde og være en form for rollemodeller,« siger Jens Erik Hansen, Center for Børne- og ungerådgivning, der står bag projektet.

Forældrene med

Også forældrene skal i højere grad involveres i projektet, der altså er blevet udvidet og nu også omfatter en bredere lokal forankret indsats, derrækker ud over den sjove og meget actionfyldte uge som politikadetter.

Det er en uge, hvor de unge lærer, hvad politiarbejde går ud på, de kommer ind på politiets træningsbaner og kommer via rollespil og praktiske øvelser tættere på politiets arbejde og får samtidig bygget selvtillid og respekt op. Den efterfølgende tid frem til sommerferien skal gruppen altså også være rollemodeller i deres eget nabolag måske endda sammen med forældrene.

»Det er vigtigt, at vi får forældrene med ind over. De skal også være rollemodeller for deres børn og for boligområdet,« siger Jens Erik Hansen.

Udover Ballerup er også Gladsaxe og Herlev samarbejdskommuner og som noget nyt i år er også Hvidovre, Ishøj og Køge kommuner med i projekt politikadet.

Det er meningen at Ballerup er den først kommune, der sender en flok unge af sted på en uges træning og derefter følger unge fra de andre kommuner.