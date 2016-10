Ballerup vil hjælpe familier i skilsmisse

Næsten hvert andet ægteskab i Danmark ender i skilsmisse. Nogen håndterer den svære situation ganske godt og har en god kommunikation med hinanden om eksempelvis børnene.

Men mange familier mister helt det familiære kompas og det ender med at alt går totalt i hårdknude overfor hinanden og børnene. Mange af familierne er i forvejen belastede og en del af dem søger hjælp i Ballerup Familiehus på Torvevej i Skovlunde.

Den 1. november sætter familiehuset gang i et nyt projekt, der skal fremme kommunikationen og dialogen mellem skilsmissefamilierne.

Bedre kontakt

De såkaldte skilsmissegrupper henvender sig til skilsmissebørn op til seks år og er støttet af Egmont Fonden med 1,6 millioner kroner. Det er helt enestående i Danmark, at man opretter så unge børnegrupper, men ideen kommer fra Holland, hvor man har lignende projekter. i gang.

»Vores mål er at der skal komme en bedre kontakt mellem parterne. Både mellem de skilte forældre og forældre og børn imellem. Der er rigtig mange familier, hvor kommunikationen ender helt galt. For børn er det en voldsom oplevelse, når de mennesker, der er deres trygge base, pludselig skændes og måske endda bliver en ’fjende’ og hvor de skal til at forholde sig til, hvem de vil ’holde med’. Med det nye projekt vil vi vende kommunikationen om og skabe bedre vilkår for dialogen i familien,« siger Ebbe Nordborg Olsen leder af Ballerup Familiehus.

En øjenåbner

Projektet er bygget op som et gruppeforløb, hvor både forældre og børn deltager samlet og hver for sig. Børnene skal blandt andet via tegninger, fotos, skuespil eller på anden måde fortælle, hvad de føler efter forældrenes skilsmisse. Samtidig skal forældrene forholde sig til kreationerne, og erfaringerne fra Holland viser, at det ofte er en øjenåbner overfor forældrene, når de kan se hvordan konflikten påvirker deres børn.

»Vi skal hjælpe børnene til at komme videre på en bedre måde. Der er ingen tvivl om, at skilsmisser påvirker børnene meget og i de svære tilfælde går det også ud over børnenes trivsel. Det kan påvirke hele deres liv. Så derfor er det vigtigt, at vi får alle parter i konflikten til at åbne øjnene og tackle tingene på en ny måde,« siger Ebbe Nordborg Olsen, der også vil ’invitere’ familiernes netværk ind i gruppeforløbene.

Inddrage netværk

»Vi skal også inddrage netværket som eksempelvis bedsteforældre. Mange gange har bedsteforældrene ikke ønsket situationen og pludselig er de blevet en del af en konflikt, hvor de skal vælge side. Bedsteforældrene har måske endda haft det godt sammen, så når de bliver en del af gruppeforløbet, så kan det også ændre meget,« siger Ebbe Nordborg Olsen.

De nye gruppeforløb begynder som nævnt 1. november og forløbet varer i alt fire måneder, hvor familierne otte gange hver 14. dag skal møde i skilsmissegrupperne og ad den vej forhåbentlig få åbnet øjnene for, at der er andre måder at håndtere skilsmissen på end ved at være uvenner.

Ballerup Familiehus tilbyder udover de nye skilsmissegrupper også rådgivning og familiebehandling til børnefamilier i Ballerup Kommune.

Der er både psykologisk og socialfagligt personale ansat, alle med mange års erfaring indenfor familiebehandling, som eksempelvis krisesamtaler, anonym rådgivning, parrådgivning, familiesamtaler, forældregrupper, sorgbehandling, ungegrupper, angstgrupper og praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet.