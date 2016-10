Reform tvinger svømmeklub ad nye veje

Det frivillige foreningsliv inden for idræt har i flere årtier været begunstiget af, at kunne bruge unge instruktører til undervisning af børn og unge. Men de seneste reformer inden for skoler og gymnasier gør det næsten umuligt at få instruktørkabalen til at gå op. Og det tvinger nu Svømmeklubben TRITON til at gå nye veje.

»I forrige sæson så vi de første tendenser af de nye reformer i forhold til vores unge instruktører, og i denne sæson er situationen blot blevet forværret. De lange skoledage og gymnasiernes mulighed for at ændre lektionsplanen på dagligt og ugentligt basis gør det meget vanskeligt for de unge at kunne forpligte sig fuldt ud til et instruktørjob i vores svømmeskole.

Det betyder for os, at nogle hold må opleve, at der ofte mangler en hjælpeinstruktør til at gå i vandet med børnene.,« siger Susanne B. Fischer, formand for Svømmeklubben TRITON og fortsætter:

»Den situation er ikke holdbar, hverken for os, for vores instruktører eller for vores medlemmer. Som lokalt forankret svømmeklub tager vi vores opgave omkring svømmeundervisning alvorligt, og derfor har vi hjælpeinstruktører i vandet til at skabe både sikkerhed og tryghed for børnene – og det vil vi ikke give køb på.

Derfor går vi nu på jagt efter en mere gunstig løsning ved at gå nye veje og lidt utraditionelt til værks. Faktisk er vi blevet inspireret af de seneste ugers historier i medierne om ældre og unge, der finder sammen i et fællesskab til glæde for begge parter. Det har fået os til at tænke, om dette ikke også var muligt i en foreningssammenhæng, hvor ældre aktive medborgere, som er glade for både vand og børn, vil have udbytte af at fungere som hjælpeinstruktører og samtidigt blive en del af et fællesskab”, siger Susanne B. Fischer, formand for Svømmeklubben TRITON.

Skal svømme bedre

Svømmeklubben underviser børn og unge på fire svømmesale i kommunen og støtter op om Dansk Svømmeunions målsætning om at ”alle skal lære at svømme”. Den målsætningen er ikke grebet ud af den blå luft, men baseret på en større landsdækkende undersøgelse, som unionen sammen med TrygFonden fik gennemført i 2014, der viste, at hver 3. barn mellem 7-14 år ikke kan svømme de anbefalede sammenhængende 200 meter og som koster liv ved de danske badestrande hvert år.

»Som medlem af Dansk Svømmeunion har vi som klub en forpligtelse til at gøre vores til, at målsætningen bliver opfyldt. Det handler både om sikkerhed og tryghed i vandet – og vi tror på, at ved at have en voksen ældre person i vandet sammen med børnene i forbindelse med vores svømmeundervisning, får vi skabt begge dele.

I første omgang bliver det en forsøgsordning, hvor vi vil investere i uddannelse af de ældre aktive medborgere, så de kan bidrage til selve undervisningen sammen med vores uddannede instruktører på kanten.

Vi er klar over, at det er en lidt anden måde at tænke et samspil ind på, men vi tror faktisk, at det kan åbne nye døre for både foreningslivet og for de aktive ældre medborgere i Ballerup Kommune.

Så skulle der nu sidde en ældre medborger, som gerne vil prøve kræfter med et hjælpeinstruktørjob hos os, skal man være mere end hjertelig velkommen – vi vil som sagt sørge for at man bliver godt klædt på til hjælpeinstruktørgerningen i klubben”, siger Susanne B. Fischer, som dermed håber at få løst klubbens problem ved at gå en ny veje til undervisning i vandet.