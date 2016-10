Linda P er normal i Baltoppen

Linda P gør i sit show ’NORMAL?’ status over sin egen selvudvikling og funderer over, om hun er nået i mål. Er hun blevet normal nok? Hvad vil det sige at være normal? Og er det overhovedet noget at stræbe efter?

Linda P er folkekendt for sine one man shows samt sin medvirken i satire-serier, film og teater.

Man kunne senest opleve hende i sketchshowet ’Det alt for store Linda P Show’ på TV2 Zulu samt med albummet ’Just Divorced’, der kom på gaden i september i år og strøg direkte ind på en førsteplads på ITunes.

Som altid leverer Linda P sine livsbetragtninger i et underholdende flow af sarkastiske punchlines.

Billetter kan købes på www.baltoppenlive.dk.