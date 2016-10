Ballerup BK overvintrer på førstepladsen

Det samme kan man sige om eksekveringen af det frispark som blev omsat til 1-0 scoringen ved Ballerups anfører, Casper Borgund Hansen, efter 16. minutter.

Et kvarter senere fik udeholdet udlignet, på et straffespark som tilsyneladende blev begået en meter udenfor feltet. SGIF-anfører, Casper Henriksen, tog sig af straffesparket, som Thomas Lydolph i målet ikke var langt fra at få fingrene i.

I anden halvleg var det primært Slagslunde-Ganløse som var på bolden, men de havde umådeligt svært ved at nedbryde Ballerups velorganiserede defensiv. Den anden vej producerede Ballerup ikke alverden, men med en lille halv time igen fløjter dommeren for endnu et straffespark, som ikke var der. Denne gang var det dog til Ballerups fordel, og Mikkel Faarup eksekverede sikkert.

Kampbilledet fortsatte halvlegen ud, og med syv minutter igen får Slagslunde-Ganløse udbytte af deres anstrengelser, da Magnus Balling sætter sidste fod på, og udligner for udeholdet til 2-2.

En stilling der holdt tiden ud. Dermed overvintrer Ballerup BK på førstepladsen, og opfylder sin ambition om at nå 25 point i efteråret.