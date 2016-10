Et point til LSF

Kort efter var det så hjemmeholdet, der fik en friløber, men Lasse Gram kom fint ud af sit mål og fik reddet den halvslappe afslutning.

Der var gode muligheder i starten af kampen, men herefter var det så som så med de store chancer til LSF.

Midt i halvlegen kom kampens første scoring, da to Karlslunde spillere endelig blev enige om, hvem der skulle tage fat i bolden på kanten af feltet. De valgte rigtigt, for ham der huggede til den, endte med at blive kampens første målscorer, da hans afslutning strøg ind ved den lange stolpe.

Karlslunde kom til yderligere et par chancer i løbet af halvlegen, men LSF-keeperen var vågen og kom godt ud i angriberne og reddede de farlige situationer.

Pausen blev brugt fornuftigt og da Jacob tog et træk mod baglinjen og sendte den ind i fødderne på Benjamin så var der udlignet.

Efter godt en times spil blev mulighederne for tre point forbedret en del. En Karlslunde spiller begik et frispark udenfor feltet. Efter fløjten sparkede han så bolden lidt væk, og da dommeren takserede både frispark og den efterfølgende aktion til gult kort, så endte det naturligvis med et rødt kort.

Herefter stod der LSF på det hele i den sidste halve time. Presset blev intensiveret og hjemmeholdet kæmpede bravt for overlevelse. Det gjorde de faktisk ganske fint, for LSF formåede ikke at komme til de helt store chancer i den resterende del af kampen.

Heller ikke de halve chancer blev udnyttet, og så måtte LSF nøjes med et enkelt point.