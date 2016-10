BSF-drenge tog til Fyn

I sidste weekend var klubben flot repræsenteret af 15 BSF spillere og fem trænere ved turneringen Øens Cup i Vissenbjerg på Fyn. U10 rækken blev blandt andet afviklet i Vissenbjerg, hvor BSF’s to hold hver spillede syv kampe fordelt over tre dage.

Modstanderne var primært jyske hold blandt andet Aab og Horsens, så BSF spillerne fik mulighed for at prøve sig af mod klubber og hold, som de normalt ikke mødes med ved turneringer og kampe på her på Sjælland.

Alt i alt var Øens Cup en stor og positiv oplevelse for BSF-drengene, hvor det for flere vedkommende var første gang, at de var på fodboldtur med overnatning uden deres forældre.