Flot efterårssejr til BSF

Hvis man skulle følge med i toppen af rækken og bevare optimismen hen over den lange vinter – og ind i foråret – så skulle kampen vindes, og heldigvis var det også et yderst motiveret BSF mandskab, der kom ud på banen.

Glostrup, som overraskende er placeret i den dårligere halvdel af rækken, ville dog også være med, og således var det en jævnbyrdig første halv time af kampen. BSF kunne have været bagud på dette tidspunkt, men keeper Dimitrije Jensen leverede en superredning, der forhindrede dette.

Kort efter kom det første mål – det var til de i dagens anledning gulklædte BSF-spillere. Et hjørnespark blev vekslet til et mål via Emil Tidemand, og så startede festen ellers. Fire minutter senere blev det nemlig til 2-0, da Rasmus Brøns satte hovedet på efter endnu et hjørnespark.

Det blev dog endnu bedre, for BSF leverede også et tredje mål indenfor blot 14 minutter. I det 44. minut, lige inden pausen, gjorde Alexander Keun det til 3-0, og så var der ellers sørget for god stemning i omklædningsrummet, da der blev fløjtet til pause.

Roses må Glostrup også, for de kom ud med en flot gejst til anden halvleg, og må egentlig siges at dominere den første halvdel af den. Her blev det også til en reducering via et straffespark.

Dette var dog et lille wake-up call til BSF.

Inden slutfløjt blev det til 4-1 ved Emil Tidemand, og det blev også slutresultatet. BSF slutter dermed efteråret med tre sejre på stribe og overvintrer på en fjerdeplads i Sjællandsserien.

Nu venter en masse træning, både på kunstgræs og i styrkelokalet, samt en række træningskampe. Turneringen fortsætter med første kamp i foråret den 8. april.