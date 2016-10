EM på to hjul og motor i super arenaen

Tre danske ryttere, Jesper Mørkøv, der vandt EM i 2014, samt landsholdsrytterne Casper Folsach og Casper Pedersen repræsenterer Danmark, og vil alle have medaljechancer.

»Jeg kører ikke EM for blot at være med”, forklarede Casper Folsach efter at han torsdag vandt en generalprøve i Ballerup i suveræn stil.

»Efter at have vundet i 2014 med Rene Dupont kører jeg selvfølgelig for at vinde igen i år. Men dermed ikke sagt at det bliver let”, har Jesper Mørkøv tidligere udtalt.

Men danskerne vil uden tvivl blive udfordret af profiler som den italienske tidligere Milano-Sanremo vinder Fillipo Pozzato, den britiske mester i disciplinen Oliver Moors, den tyske mester Achim Burkart samt hollandske profiler som Yoeri Havik og Melvin van Zijl plus den stærke østrigske 6-dagesrytter Andreas Graf.

Specielt Pozzato bliver spændende at følge for de trofaste tilskuere i Ballerup Super Arena. »Det er super fedt med en så stor profil til start i vores EM-stævne. Jeg håber, det kan lokke endnu flere tilskuere ud i arenaen. Det bliver helt sikkert et spektakulært arrangement”, forklarer sportslig ansvarlig for EM-stævnet Jimmi Madsen.

Der skal køres med indledende heat fra kl. 10:00 om formiddagen og med finalen kl. 21:00 om aftenen den 1. november. Kvalifikationsheatene er hver på 20 km, mens finalen er over 40 km.

Billetter kan bestilles via eventbilletter på www.bikeNrun.dk.