En ny verden af sjov og oplevelser

I flere måneder har Ballerups børn og voksne ventet i spænding på, at det store legeland, Eventyrfabrikken, skal åbne.

Egentlig skulle det have været i sommer, men flere forsinkelser har gjort, at attraktionen i den store lagerbygning på Telegrafvej 2 har ladet vente på sig.

Men nu er det ved at være oppe over. Der bores, hamres og saves for fuld damp i den store bygning, og rigtig meget er ved at være på plads. De omkring 8000 kvadratmeter er ved at være fyldt med store dinosaurer, enorme lege- og klatrestativer, gigantiske rutsjebaner, radiobil-baner, laserjungle, en lang række temarum til fødselsdage og meget andet.

På første sal skal der indrettes en sportsbar, hvor de voksne kan parkeres, mens børnene kaster sig ud i de vilde oplevelser og også i stueetagen, lige ved indgangen indrettes der restaurant, der vil byde på de fleste af børnenes favoritter. Alt i alt et sted, hvor børnefamilier vil kunne bruge det meste af en dag.

Bøvl med tilladelser

Efter planen åbner Eventyrfabrikken den 8. november, men der er stadig en lille usikkerhed.

»Vi ærgrer os over, at det har trukket ud, men der har været så mange udfordringer med tilladelser og detaljer. Det har ikke været helt let at få alt til at fungere med myndighederne. Vi synes, at tingene har været meget firkantede her, men vi retter os naturligvis efter myndighedernes retningslinjer, Men nu ser det ud til, at vi kan sigte efter åbning den 8. november. Måske bliver den officielle åbning først i weekenden den 12.- 13. november. Men det er ved at være,« siger Niclas du Hane, PR-ansvarlig for Eventyrfabrikken, der i forvejen ejer en række lignende lege-oplevelseslande i Sverige og Norge samt i Kokkedal i Nordsjælland. Men

Eventyrfabrikken, der også kobler navnet Mega Center på i Ballerup, bliver den største af sin art.

»Det bliver dobbelt så stort som i Sverige og vi har virkelig gjort os umage med alle detaljer. Alt er håndmalet og der er kræset for detaljerne,« siger Niclas du Hane.

Alt i sjov og skæg

Selvom der stadig er larm og rod fra håndværkerne kan vi sagtens gå gennem det store legeland. Og det er i den grad mere end bare et legeland. Udover de velkendte klatre, hoppe- og legestativer, som de fleste kender fra andre legelande er her radiobiler, laserlabyrint, 4D-biograf, rutsjebaner, skydebaner og en masse andre aktiviteter hvor børn vil kunne mule rundt i timevis. Mange af de disse aktiviteter er målrettet børn over ti år, men der er også indrettet et mini-legeland, hvor de små børn vil kunne lege i forskellige aktiviteter.

Der er desuden indrettet specielle temarum, der er specielt velegnede til fødselsdage. Her har rummenes indretning udelukkende fokus på eksempelvis pirater, fodbold, musik, riddere, Frozen og mange andre temaer.

Men udover at være et tilbud til børnefamilier fra nær og fjern, så vil Eventyrfabrikken også være en stor arbejdsplads for især unge.

»Vi får 3-4 fastansatte herude. Men der vil være omkring 30 løstansatte. Man kan især forestille sig unge mennesker, som tjener til studierne og den slags. Så det vil også være sted, hvor folk kan komme hele året og de unge dermed også vil kunne få jobs hele året. For alt er jo indendørs og det er nødvendigt, når vi bor i et klima, der meget af tiden er koldt og mørkt,« siger Niclas du Hane, der selv er svensker.

Ligger perfekt

Selv glæder han sig til at præsentere det store oplevelsesland for Ballerup og for det store opland omkring Ballerup. Netop det store opland og placeringen har gjort, at virksomheden har valgt Ballerup.

»Ballerup ligger tæt på rigtig mange trafikårer. Der er indfaldsveje og togstationer og samtidig kan man komme hertil og ikke mindst parkere. Desuden er prisen for at leje sig ind i bygninger noget lavere end i København. Vi kan godt få en udfordring med de parkeringspladser vi har omkring bygningen, men nu vil vi først og fremmest fokusere på åbningen og på at give alle familier en god oplevelse. Så må vi håbe, at vi kan finde en løsning på parkeringsproblemet, hvis det bliver nødvendigt,« siger Niclas du Hane, som altså satster på en åbning af Eventyrfabrikken senest i midten af november.