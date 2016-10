Nyt beboerhus på vej i Måløv

Søndergårdskvarteret i Måløv er et af byens populære boligkvarterer, hvor der er lagt vægt på lækre materialer og attraktiv beliggenhed. Men nu får kvarteret endnu et aktiv, når det nye fælles beboerhus bliver færdig ved årsskiftet.

I øjeblikket er Ballerup Kommune ved at bygge et 540 kvadratmeter hus i to etager, som skal rumme fester og glade stunder blandt beboerne i Søndergårds-kvarteret. Når huset er færdigbygget bliver det overdraget til de to grundejerforeninger Søndergård Syd og Søndergård Nord, der så skal stå for driften. Samtidig skal grundejerforeningerne sørge for at bruge huset til de ting, som beboerne ønsker.

Derfor har grundejerforeningerne inviteret til et par arrangementer, der skal afklare, hvad beboerne ønsker at bruge det nye hus til.

Udvikle ideer

Søndag den 13. november inviterer grundejerforeningerne derfor til stafet-middag hvor man skal spise tre retter hos tre forskellige værter på tre timer. De fleste vil selv være vært ved den ene ret mens de så vil være gæster ved de to andre retter. Meningen er, at man kommer lidt omkring og får set nogle nye adresser og nogle af sine naboer. Blandt andet for at udveksle visioner for det nye beboerhus.

Torsdag den 17. november er der så stormøde i cafeen i Plejecenter Sønderhaven, hvor alle de indkomne ideer til fælleshusets anvendelse.

Dermed håber man at kunne bruge det nye fælleshus bedst muligt og til glæde for flest mulige beboere.

Både beboerfølgegruppen og bestyrelserne i de to grundejerforeninger håber, at det nye fælleshus bliver et ’levende hus’ der kan medvirke til at styrke og udvikle de sociale relationer mellem beboerne i bydelen.