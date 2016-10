Uhyggelig Halloween i Måløv

I 2015 deltog 6.500 fra nær og fjern i optoget gennem byen – og for at de mange børn, barnlige sjæle, voksne sjæle og sjæleløses sjæle i år kan indtage byen i relativ sikkerhed, bliver både Måløv Hovedgade, Kratvej og Søndergårds Allé spærret for biltrafik.

Der er arrangeret street food ved Nåleøjet på Søndergårds Torv, hvor man allerede fra klokken 17 kan købe noget at drikke og smage maden fra det lokale verdenskøkken: Tapas fra Café Iglo, pizza-slices fra Pizzeria Roma, sushi fra Sushi & Wok, samt sandwiches og frikadeller fra Njor’s.

Klokken 18 starter sceneshowet og klokken 18.30 sendes optoget afsted til de mange særlige oplevelser gennem byen og naturparken.

Der er også indendørs oplevelser på skolen fra klokken 19 til 21 til publikum med skolearmbånd. Armbånd til skolen er dog udsolgt, mens armbånd til Naturparken stadig sælges i forsalg i Kulturhus Måløv samt på selve dagen på Søndergårds Torv, hvor man også kan leje petroleums- og diodelamper.

Som ’opvarmning’ til Halloween er der søndag den 23. oktober klokken 11 til 14 græskarskæring i Kulturhus Måløv, hvor alle også er velkomne. Der vil være mulighed for at købe lidt at spise og drikke.

Se billeder, læs mere og download folder og kort på www.halloweenimåløv.dk.