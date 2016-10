BSF fik en blå-gul snitter

BSF startede godt og kunne have bragt sig foran efter syv minutter, men i stedet var det hjemmeholdet der bragte sig foran 1-0 af den tidligere BSF-spiller Stine Larsen. Efter en flot første halvleg kunne vBSF-kvinderne gå til pause bagud 1-0, men med en god fornemmelse for, at vi kunne hente point.

Anden halvleg startede godt set med BSF briller.

Holdet kom godt ud, fik sat spillet ganske fint, men så skete der netop det, der ikke må ske i sådanne opgør. De mistede koncentrationen i fem minutter og dette udnyttede Brøndby til at lukke opgøret med 2 hurtige scoringer.

Begge scoringer kom fra den tidligere BSF spiller Stine Larsen, der hermed scorede et ægte hattrick i opgøret.

Trods flere god muligheder formåede BSF ikke at sparke bolden i mål og dermed skabe den fornyede spænding, der kunne have åbnet kampen. Nærmest var Tanya Arngrimsen, hvis afslutning blev reddet af den ene opstander.

I kampens døende minutter bragte Brøndby sig foran 4-0 og endnu engang var det en tidligere BSF spiller der satte sidste fod på bolden. Simone Rydahl scorede til 4-0, hvilket også blev kampens resultat.