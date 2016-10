Alkohol og svømning

Når vi som udvalg får klager ind fra almindelige brugere, skolelærere og Triton om indtagelse af alkohol, ikke kun morgensvømmerne, mens der er børn og eliteudøvere til stede, så må vi tage stilling til det.

Da vi har et generelt alkoholforbud i kommunens faciliteter, kan jeg ikke se, at det er et problem at man eventuelt må vente med at tage sig en lille skarp uden for svømmehallen før eller efter man har svømmet.

Jeg ved ikke, hvem der har lovet en kaffemaskine til morgensvømmerne, men det er ikke noget, der har været præsenteret i Kultur- & Fritidsudvalget og før der foreligger en eventuel sag med det som punkt, undlader jeg at tage stilling til det, før jeg ved noget mere konkret.

Jeg vil medgive som Tom Nielsen, at morgensvømmerne har en stor social betydning og det er vigtigt at bakke op om de fællesskaber, der er i byen, men det er ikke ensbetydende med, at man behøver indtage alkohol for at fællesskabet kan bestå.