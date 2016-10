Vi investerer i borgerne

Dog er det ikke alle, som har forudsætningerne for at tage et job på den korte eller sågar på den lange bane.

Men det er vigtigt at dem, der har forudsætningerne tager ansvar for deres eget liv og her kan en hjælpende hånd bidrage til at rejsen mod beskæftigelse kan komme tættere på.

Vi har en stor del borgere i kommunen, som ikke er jobparate på den korte bane men kan blive det med den rette support.

Derfor har vi i budgetaftalen for 2017 en særlig fokus på at hjælpe de borgere, der er forsørgere af børn og unge. Helt konkret taler vi om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelseshjælpsmodtagere.

Vi vil investere mellem 2.2 og 2.9 millioner kroner årligt på vores aktivitetsparate borgere og hele 2.4 – 3.2 millioner kroner årligt på vores borgere, der modtager uddannelseshjælp.

Med ovennævnte investeringer håber og tror vi at vi kan hjælpe en stor del af vores borgere i beskæftigelse og dermed selvforsørgelse i en tid med gunstige vilkår for at komme i beskæftigelse.