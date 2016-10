Vind en tur i Wallmanns

Cirkusbygningen er en af Københavns ikoniske bygninger og i 12 år har Wallmanns fyldt den gamle bygning med et forrygende og festligt show, der har fængslet tusinder af menesker.

Nu har Wallmanns slået dørene op for endnu en sæson, hvor showet er tilrettelagt blandt andet for at fejre den runde bygnings 130 års fødselsdag.

Ballerup Bladet har fået fingre i et gavekort til to personer, hvor man vil kunne opleve det spektakulære show, den udsøgte fire-retters menu og ikke mindst afslutte aftenen på Københavns største natklub.

Årets åbningsnummer er en hyldest til Cirkusbygningens 130 år og de optrædende, som i alle årene har haft deres gang i bygningen – nemlig cirkusartisterne.

Musikalsk rejse

Men ’Flashback’, som showet hedder er også en musikalsk rejse, som hylder store stjerner som Bruno Mars, musicals som Fame og Dreamgirls og 90’er country medley med hits som ’That don’t Impress Me Much’, ’How do I Live’ samt ’Life is a Highway’.

Samtidig er det en hyldest til Latin og de optrædende i Wallmanns lader deres indre Latino slippe løs.

Den danske sanger Jean Michael Helgason, der tidligere har været med i X-factor og har været med i flere musicals er årets nye stjerne, som man kan opleve denne aften i Wallmans.

Udover musik vil der også være artister i verdensklasse, med de svenske verdensstjerne Maryanne og hendes ekstraordinære kunster, polske akrobater og David Hammarberg med et hårrejsende trapez-nummer.

Dertil kommer en række andre oplevelser og ikke at forglemme den udsøgte menu, som følger med til det store show og gør aftenen til en af de uforglemmelige af slagsen.

Gavekortet indeholder altså adgang for to personer samt menu og en stor oplevelse med i posen.

Hvis man vil vinde en tur i Wallmanns, så svar rigtigt på spørgsmålet herunder og send svaret til vind@ballerupbladet.dk. Skriv Wallmanns i emnefeltet og send dit svar senest mandag den 7. november klokken 9.00. Vinderen får direkte bedsked.

Hvor gammel er Cirkusbygningen?

A: 120 år

B: 100 år

C: 130 år

D: 150 år