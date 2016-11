Når utrygheden flytter ind

Igennem 10 år har Mariann Plougmann haft sin lille nyttehave og sit lille ’kolonihavehus’ på arealet langs skinnerne ved Bispevangen og Degnevangen. Sammen med 34 andre, lejer hun et lille stykke jord, hvor de nyder livet især om sommeren med små nyttehaver og en slags ’sommerhus på landet’. Nogle af husene er ganske pæne og velholdte og haverne er ryddelige og velplejede. Sådan ser eksempelvis Mariann Plougmanns have og hus ud. Men de første 8-10 haver er knap så velholdte og husene er efterhånden noget ramponerede.

Sådan har det ikke altid været. I mange år var den lille og ganske ’hemmelige’ haveforening et lille åndehul for beboerne, som til daglig bor i området omkring grunden. Men for et par år siden fik nogle andre beboere øje på arealet. En gruppe udenlandske hjemløse, formentlig østeuropæere, har i et par år bosat sig i en del af husene. Det er de mest forladte af husene, der ikke bærer præg af jævnlig aktivitet. Her bor, ifølge de øvrige brugere af området, omkring 20 udenlandske illegale gæster. De overnatter i husene, de forretter deres nødtørft i området og de opmagasinerer tyvekoster i husene. Efter et stykke tid forsvinder de igen og andre flytter ind.

Nogle bliver anholdt af politiet og andre rejser videre.

Ved at være utrygge

Men brugerne af området er ved at være godt trætte af scenariet, der efter deres mening er blevet værre og værre. Mange lejere er efterhånden ved at være utrygge. Ikke så meget fordi udlændingene er truende eller aggressive, for de holder sig helst for sig selv. Men fordi deres tilstedeværelse har betydet, at der ofte begås indbrud i de omkringliggende kolonihavehuse og fordi de gamle huse bliver brugt til både beboelse og tyvekoster.

»Vi lejer os ind på grunden og jeg har haft mit lille stykke jord og mit lille hus i ti år. Men det er ved at være rigtig utrygt. Jeg har faktisk været nødt til at gå til psykolog på grund af det her. Det er ikke den eneste grund, men det har trigget det. Jeg bor normalt på 12. sal i Bispevangen og jeg kigger til mit hus hver dag. Jeg er sågar begyndt at overnatte hernede, selvom jeg ikke må, fordi jeg er bange for, at der skal ske noget. Der har været flere indbrud og vores tæpper, haveredskaber og den slags forsvinder,. Vi har gjort opmærksom på problemet til DSB, der jo ejer grunden, men de henviser til politiet. Og politiet henviser til DSB og foretager sig ikke noget. Engang imellem kommer politiet herned og finder tyvekoster, som de tager med, men ellers sker der intet. Vi er fuldstændig magtesløse,« siger Mariann Plougmann.

En anden bruger af området, Ruben Birch, har også oplevet, at der er kommet flere overnattende gæster og at problemerne er taget til.

»Der bor omkring 20 personer. Jeg har også haft indbrud i mit hus og stort set alle vores græsslåmaskiner og redskaber af forskellig art forsvinder. Det er klart blevet værre igennem de to år, hvor det har stået på,« siger Ruben Birch, der til daglig bor i Grantoften, men har haft nyttehaven i flere år.

Stille, men rodet

Vi går sammen med Mariann ned langs den smalle sti og kigger ind i de første haver. Et af husene er ganske pænt, men er nu, ifølge Mariann Plougmann opgivet af ejeren, fordi der har været så mange indbrud. Nu bor der tre, hvad man mener er romaer i huset. Men flere af de øvrige, lidt mere nedslidte huse er beboede af de udenlandske gæster. Der er ikke nogen at se, mens vi går på stien og ind i haven. Der er helt stille. Men det er tydeligt, at der med jævne mellemrum er aktivitet. Ting flyder i de tilgroede haver og midlertidige gardiner flagrer foran vinduerne.

Lovløse tilstande

Mariann Plougmann er tydeligt frustreret over den manglende indsats og de nærmest lovløse tilstande, som hersker.

»Det ødelægger vores fællesskab. Som sagt er det ikke fordi de gør os noget rent fysisk. Vi ser dem, men de holder sig for sig selv. Men de mange indbrud og den generelle utryghed er begyndt at få folk til at holde sig væk herfra. Jeg har også overvejet at forsvinde herfra og droppe min have og mit hus. Men det betyder meget for mig, selvom det efterhånden er kommet til at fylde lidt for meget. Jeg er hernede hver dag, fordi jeg frygter, hvordan her ser ud,« siger Mariann Plougmann.

Det nyeste frustrationsemne er, at lejerne lukker for vandet, så der ikke kommer frostskader.

Men de illegale beboere åbner for vandet ved brønden igen, så de kan bruge det.

»Det er en slags kattens leg med musen. Vi lukker for vandet og de åbner. Sådan fortsætter det.

De flytter ind og efter et stykke tid rykker nogen af dem ud og andre flytter ind. Det er en håbløs kamp. Vi har fra starten fået at vide, at vi ikke må overnatte hernede fordi husene ikke er godkendt til det. Men det gælder tilsyneladende ikke for alle. Det er helt grotesk,« siger Mariann Plougmann, som får at vide, når hun henvender sig til politiet, at når der ikke er nogen konkrete trusler eller overfald eller man ser et indbrud på fersk gerning, så vil man ikke gøre noget.

Hun bekræfter dog, at lejerne har haft fat i Forsyning Ballerup og at de nu vil sørge for, at der kommer en ordentlig lukning på drønden, så vandet ikke kan åbnes igen uden hjælp fra Forsyning Ballerup. En service der koster penge. Det glæder hende, men hun har alligevel svært ved at se de positive i meget af det andet i sagen.

»Det bedste ville være, at de gamle huse blev revet ned og fjernet, for det her er uholdbart. Men det er dyrt, for hvis husene skal rives ned og grundene ryddes, så skal vi selv betale for det. Det har de færreste lejere råd til, så de forlader stedet. Og så er der ’fri bane’ for, at romaerne kan flytte ind,« siger Mariann Plougman, der måske kan få sit ønske opfyldt.

Fokus på sagen

Situationen ærgrer nemlig Lars Lypart, politikommissær hos Københavns Vestegns Politi og tidligere leder af Lokalpolitiet i Ballerup. Derfor har han efter Ballerup Bladets henvendelse taget fat i sagen.

»Jeg kan sagtens forstå, at de føler sig utrygge. Vi har nu haft et par mand dernede og har set på stedet. Vi bortviste i den forbindelse tre personer, der opholdt sig i husene uden tilladelse. Det er nogle gamle huse, hvor vi anbefaler, at man river dem ned fordi de indbyder til, at man kan overnatte der.. Derfor er vi nu i dialog med DSB om at få fjernet husene. Men vi skal havde afklaret ejerforholdene og den slags. Vi ved godt, at der har været tidligere episoder og jeg kan garantere for, at vi er opmærksomme på det problem. Vi har stor fokus på problemet, så hvis de fremover ringer og fortæller, at de ser noget eller oplever noget, så kommer vi,« siger Lars Lypart.

Han håber også, at hvis man fjerner nogle af de gamle og let forfaldne huse på grundene, så forsvinder de ubudne gæster af sig selv.

»Der vil være færre steder at overnatte, så hvis vi får fjernet de gamle huse, så kan det minimere problemet. Men vi er under alle omstændigheder i dialog nu med DSB, og vi er også opmærksomme på den konkrete sag,« siger Lars Lypart.