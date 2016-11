Så blev skaterbanen rullet i gang

Der var højtflyvende manøvrer og gratis pølser, da den nye skaterbane ved Ballerup Rådhus blev indviet onsdag. Borgmester Jesper Würtzen stod for indvielsen.

»Skaterbanen er blevet virkelig via borgermillionen, hvor kommunalbestyrelsen giver 1 million kroner ud til borgerne, som de alene må bruge. Den bliver fordelt i forhold til hvor mange, der bor i de forskellige bydele. For Ballerup midt og syd bliver det 380.000 kroner,« fortalte han.

Og de penge er så er blevet fordelt på to borgermøder. Ved et af dem deltog drengen Søren. Han syntes, at der manglede et sted at køre skateboard i Ballerup.

God asfalt

»Folk lyttede til hans ønske, og Søren løb med 280.000 kroner. Siden da er der arbejdet med at tegne og designe banen. Søren har været ude at besøge firmaet, så Søren er i den grad manden bag den her bane,« sagde borgmesteren og fortsatte:

»Og til sidst skulle vi finde et sted. Det var ikke så let, for det er dyrt at lægge asfalt, men vi fandt stedet her, hvor der var noget ledig asfalt, og så fandt kommunen lige penge til topping af asfalten, så vi har et fint skaterunderlag,« fortalte borgmesteren og ledte derefter en nedtælling fra ti, og derpå tog Søren den første tur på den nye skaterbane, som alle kan bruge og som kan gøre den ellers lidt kedelige p-plads ved Ballerup Rådhus lidt mere livlig.