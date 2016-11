Ballerup er fortsat elitekommune

Torsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen, at Ballerup fortsat skal samarbejde med Team Danmark som såkaldt elitekommune.

Det betyder, samarbejdet fortsætter de næste fire år frem til 31. december 2020. Når man er elitekommune under Team Danmark satser man på talentpleje og på at udvikle satsningen på idrætten generelt, men der er især en række fokusområder, som man vil prioritere.

I aftalen vil man især prioritere skydning, atletik, banecykling, svømning og kvindefodbold. Desuden har Ballerup Kommune udpeget to udviklingsidrætsgrene, der skal indgår i det udviklingsarbejde, der foregår for de prioriterede idrætsgrene, nemlig BMS Basket og AK Dan brydning.

Bedre forhold

»De sidste otte år har vi haft stor fokus på at udvikle og understøtte de lokale talentmiljøer. i den periode har vi oplevet en god og stabil udvikling på idrætsområdet, hvor der er mange dygtige udøvere. De deltagende foreninger er blevet styrket på brandniveau, så derfor var det helt naturligt for os at forlænge aftalen,« siger borgmester Jesper Würtzen (A), som håber, at man med aftalen kan give gode forhold for de lokale talenter, hvor der både er plads til skolegang og til at træne på det niveau der skal til som elitesportsudøver.

Der er i dag 22 elitekommuner i Danmark.