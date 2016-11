Det nye børnehus i Skovlunde kom et spadestik nærmere

Mandag eftermiddag tog borgmester Jesper Würtzen (A) det første spadestik til det nye børnehus på samme vej, der skal være et helt nyt og spændende større hus for en stor del af børnene i Skovlunde Nord.

Rigtig mange børn fra institutionen Sol og Mudder var mødt frem for at hjælpe og heppe på borgmesteren, og to af børnene blev udvalgt til at hjælpe med at tage det symbolske spadestik.

Gode rammer for leg

Borgmesteren sagde efterfølgende, at de bygninger der har været på Lundebjerggårdsvej har været gode, men at de har haft deres tid. Derfor var han glad for, at kommunen havde fundet de 60 millioner kroner, det koster at bygge det nye hus.

Et hus, der med borgmesterens ord vil give de bedst mulige rammer for leg, læring og udvikling og som vil få en mase faciliteter som aktivitetssale og en legeplads på taget.

Men der vil også, sagde borgmesteren, blive mindre områder med plads til fordybelse og tryghed.

Efter talerne var festen overstået og nu tager gravemaskinerne og håndværkerne over. Efter planen skal det nye børnehus, med plads til omkring 200 børn fra institutionerne Sol og Mudder, Paraplyen, Nordstjernen og Solsikken, kunne flytte ind i efteråret 2017.