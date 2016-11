Dyr og klodser i fokus

Hvert år dyster i hundredevis af skolelever på DTU om at vidne finalen i at lave de bedste, sejeste og mest fantasifulde LEGO-robotter og konstruktioner i LEGO League-konkurrencen på DTU i Ballerup.

Det er altid en både hæsblæsende og hektisk dag for eleverne i 5. til 8. klasse, der gør DTU Campus helt elektrisk.

Således også i år, hvor der den 5. november skal dystes på viden, kreativitet og udholdenhed, når 1000 elever fra Ballerup, Hillerød, Fredensborg, Frederiksberg og København skal bygge nye og anderledes Lego-løsninger.

Dyr på klodser

Årets tema er et bæredygtigt og etisk ansvarligt forhold til klodens dyr og fra det udgangspunkt skal eleverne konkurrere på kreative løsninger og teknisk kunnen med projektopgaver og robotter.

Målet er ikke bare at have en sjov og hektisk dag sammen med sine holdkammerater og alle de andre, men også at anspore til glæden ved at arbejde med teknologi og videnskab. I otte uger op til turneringsdagen har eleverne knoklet med deres projekter ligesom de skal konstruere og programmere robotter, der kan løse konkrete opgaver.

Alle er velkomne til at følge den store dag, hvor eleverne og deres familier gør Lego League finaledagen til en helt speciel oplevelse for dem som er med.

Det hele begynder lørdag den 5. november klokken 9 på DTU Ballerup Campus på Lautrupvang 15 og vinderen kåres omkring klokken 15.30.