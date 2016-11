Egebjerg gik igen tilbage til middelalderen

For 9 år i træk blev alle de kommende skolebørn samlet til middelalderuge i Børnehuset Valhalla i skoven. Det var Skovvejens brobygningsprojekt, der var i gang hele ugen og det blev en både festlig og meget autentisk historie-uge.

85 børn var samlet omkring forskellige aktiviteter i Jerntråden, i kroen “Den glade gris”, hos Hosekræmmeren og ikke mindst i ridder Nicolais ridderorden.

I løbet af ugen blev der smagt på fisk over bål, lind grød med æblestykker og bagt boller hver dag i en autentisk middelalderovn.

Hønen i gryden

Undervejs fik Egeborg fint besøg blandt andet af borgmesteren, som for første gang oplevede en høne få hugget hovedet af for senere at komme i suppegryden – altså hønen.

Alle 0. klasserne i Skovvejens distrikt var på “genbesøg” og der var gensynsglæde og gamle erindringer. Ord og erindringer røg gemmen luften, som “kan du huske den gang, hvor ridder Nicolai dræbte dragen” og »den gang hvor prinsessen blev fanget«.

Ugen sluttede af med middelaldermarked, hvor middelaldergruppen Virelay spillede og sang for både børn og alle de forældre, der senere kom på besøg for at se, hvad børnene havde lavet i løbet af ugen.