Duoen er hjemmehørende i Edinburgh og spiller sange med rødder i den skotske folkemusik med enkelte afstikkere til de øvrige dele af de britiske øer.

De evner at give sangene et nutidigt præg, og med setup’et bestående af guitar, sang gør

deres musik medrivende og nem at holde af.

Duoen består af Euan Johnston på sang, guitar og bodhran samt Rory Macleod på guitar og backingvokal.

