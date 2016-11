Der skal brydes i Ballerup

AK DAN – Ballerup, der har til huse i Magleparken 5 byder på brydelege og rigtig brydning, så børnene kan få lov at prøve kræfter med den sjove og meget fysiske sport, og forhåbentligt bliver der tændt en ild i nogle børn, så det kan blive til en ny fritidsinteresse.

»Skolernes Brydedag« er en del af Danmarks største sundhedsprojekt for skoleelever, Aktiv Året Rundt, som er økonomisk støttet af Nordea-fonden. Projektets mål er, at børnene opnår sundere vaner og oplever, at det kan være sjovt at være sund.

Flere aktive børn

Gode og sunde vaner grundlægger vi nemlig i barndommen, så filosofien er, at »Skolernes Floorballdag« sammen med projektets mange andre »idrætsdage« kan give lyst til mere.

»Vi vil gerne vise alle de muligheder, der er for at dyrke sport i Danmark. Der er ikke kun håndbold og fodbold, men også kajak, dans, floorball og meget andet, som vi også laver arrangementer på hen over året. Målet er, at der kommer flere børn i idrætsforeningerne, så børnene får varige sunde vaner,« siger projektleder Anders Flaskager fra Aktiv Året Rundt.

Lærerne får også inspirationsmateriale, så de kan arbejde videre med motion i hverdagen sammen med børnene.

I år deltog 375.900 børn fra hele landet i Aktiv Året Rundts største event Sundhedsugerne i de tre uger før efterårsferien. Det svarer til to tredjedele af alle Danmarks skolebørn.